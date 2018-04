Maillo, tras la polémica por el máster: "Las nubes se van a despejar más pronto que tarde porque siempre sale el sol"

14/04/2018 - 13:37

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha defendido este sábado la "experiencia contrastada" y la "reputación en positivo" del PP frente a Ciudadanos (Cs) y ha añadido que "algunas nubes" que hay en el horizonte se van a "despejar más pronto que tarde" porque "siempre sale el sol" y "va a brillar más fuerte que nunca" a favor de la formación que lidera Mariano Rajoy.

ZAMORA, 14 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Maillo en la clausura de la convención sectorial sobre medio rural y reto demográfico que el PP celebra en Zamora, en una alusión velada a la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que acapara el foco mediático en las últimas semanas.

"Algunas nubes que algunos dibujan en el horizonte se van a despejar más pronto que tarde porque siempre sale el sol y va a brillar más fuerte que nunca a nuestro favor como el lema de las últimas elecciones porque tenemos el mejor proyecto, hablamos de lo que interesa al conjunto de la gente y tenemos los mejores equipos que otros no tienen para gestionar", ha enfatizado el dirigente del PP.

En este sentido, ha recalcado que el PP cuenta con una experiencia "contrastada" y una "reputación en positivo" durante sus años de gobierno, así como "un gran presidente del Gobierno que se llama Mariano Rajoy" del que se sienten "orgullosos" por evitar el rescate de España y frenar el desafío independentista en Cataluña.

LA INEXPERIENCIA DE CS Y LAS "AMENAZAS DE IGLESIAS

El coordinador general del PP ha centrado sus críticas especialmente en Ciudadanos, un partido que "nunca ha hecho nada" porque no ha gestionado "absolutamente nada" y no tiene experiencia. En un cónclave centrado en el medio rural, ha afeado al partido de Albert Rivera que no hable de asuntos como el reto demográfico o la despoblación. "No les interesa seguramente porque piensan que no hay demasiados votos y tienen exclusivamente intereses políticos y electorales", ha aseverado.

También ha tenido duras críticas contra Podemos y en especial contra las formas que emplea su líder, Pablo Iglesias, después de que esta semana advirtiera a Íñigo Errejón de que no iba a consentir "ni media tontería". A su entender, si lanza esa "amenaza" a los que forman parte de su propio equipo, "qué hará contra el conjunto de los españoles".