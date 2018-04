Rafael Correa: "El problema de Cataluña es político, no judicial"

Barcelona, 14 abr (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa considera que la situación que se vive actualmente en Cataluña "es un problema político, no judicial, que no se va a resolver con un enfoque judicial", mientras ha criticado que Julian Assange "interfiera" en cuestiones internas de un país como España.

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, y preguntado sobre la situación en Cataluña, Correa ha indicado que no le gusta opinar "de los problemas internos de un país, me parece una falta de respeto, pero si me preguntas -ha dicho al entrevistador-, es evidentemente un problema político, que no se puede enfocar desde un punto de vista judicial".

Ha negado conocer al expresidente catalán Carles Puigdemont, después de que se dijera que eran vecinos en Bélgica, donde actualmente reside el político ecuatoriano, pero ha dicho que le gustaría hablar con él y preguntarle, ahora que hace entrevistas para un programa de televisión, "por su visión y su estrategia".

También ha señalado que en Ecuador hubo "una consulta popular fuera del marco constitucional, que si hubiera ocurrido en España hubiera sido noticia mundial" porque "se nos hicieron aprobar leyes retroactivas y el gobierno se apoderó de todas las funciones del estado".

Ha subrayado que no sigue por las redes sociales a Julian Assange, asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde hace años, "pero no me parece correcto que siendo un asilado en nuestra embajada interfiera en problemas tan delicados y en cuestiones internas de un estado, es indelicado".

"La política exterior de Ecuador siempre se ha caracterizado por ser muy respetuosa con las decisiones soberanas de los demás países", ha apostillado.

Durante la entrevista, ha afirmado que "el mundo lo domina el capital, estamos bajo el imperio del capital y ese es el desafío no solo de la izquierda, sino del humanismo, de la humanidad entera".

Con respecto a los años en los que gobernó su país y tuvo contactos con otros gobernantes de izquierdas latinoamericanos, desde Hugo Chávez en Venezuela a José Mújica en Uruguay, ha mantenido que fue una "época de oro en América Latina".

A su juicio, todos esos gobernantes, entre los que también ha citado a Evo Morales, Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez, o Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se consiguió "un cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes y eso es lo que logramos, tal vez el error fue pensar que era irreversible y ha sido bastante frágil".