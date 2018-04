Un debate de parlamentarios españoles y rusos busca mantener el diálogo en plena tensión por Skripal y Siria

15/04/2018 - 11:30

El embajador español en Moscú afirmaba esta semana que España espera de Rusia "respeto y comprensión" sobre Cataluña

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Centro de Estudios de Rusia y Eurasia de la Universidad Europea de Valencia organiza este lunes un debate entre parlamentarios españoles y rusos para mantener el diálogo entre los dos países, que se ha enfriado al hilo de la cobertura que medios estatales rusos hicieron de la crisis en Cataluña y, posteriormente, por el 'caso Skripal' que ha llevado a la expulsión recíproca de diplomáticos entre Rusia y los países de la UE.

A todo ello se suma la tensión por el ataque estadounidense en Siria con apoyo de Reino Unido y Francia, en respuesta al supuesto ataque con armas químicas en Duma por parte del régimen de Bashar Al Asad.

El debate, organizado antes del ataque, versa precisamente sobre "la importancia de la diplomacia parlamentaria en las relaciones entre los dos países" y contará con la vicepresidenta de la Comisión de Exteriores de la Duma, Irina Rodnina (de Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin) y del miembro de esta misma Comisión Anton Morozov, del Partido Liberal Democrático de Vladimir Zhirinovsky.

Por parte española estarán la presidenta de la Comisión Mixta para la UE, la socialista Soraya Rodríguez, _que destaca la importancia de la diplomacia parlamentaria cuando las relaciones entre gobiernos se enfrían_ y el senador 'popular' Pedro Agramunt, firme partidario del acercamiento a Rusia.

El pasado octubre, Agramunt fue investido doctor honoris causa de la 'Academia de Economía Nacional y Administración Pública (RANEPA) de la presidencia de Rusia'. El director del Centro de estudios que organiza el debate, Jorge Mestre, ha sido colaborador suyo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación fue informado en su momento de la convocatoria. Ésta ha recibido el apoyo, desde Moscú, del embajador español, Ignacio Ybáñez: "Una cita importante. Debemos preservar los cauces de diálogo entre España y Rusia y entre la UE y Rusia y la diplomacia parlamentaria puede jugar un papel importante al respecto", dijo en su cuenta de Twitter.

En el mismo espíritu, Ybáñez ha participado este jueves en la en la sesión de apertura del VIII Congreso Científico Internacional de Hispanistas, un evento patrocinado por el Banco Santander en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.

Según ha relatado él mismo en esa red social, durante su intervención destacó que España "desea una relación de cercanía con Rusia y promueve su acercamiento a la Unión Europea", pero que ello pasa por el cumplimiento de los acuerdos de Minsk sobre Ucrania.

Además, ha destacado que el terrorismo y el crimen organizado son amenazas comunes y que España está dispuesta a cooperar con Rusia en esa lucha contra ambos.

También ha aprovechado para hablar de Cataluña, para defender la necesidad de una "normalización democrática en el pleno respeto al ordenamiento constitucional y estatutario". De Rusia, ha proseguido el embajador, España espera "respeto y comprensión".

ENFRIAMIENTO DE LA RELACIÓN

El desafío soberanista en Cataluña provocó cierto distanciamiento en las relaciones hispano-rusas, porque el Gobierno español detectó que cuentas falsas en redes sociales que alentaban el separatismo estaban ubicadas en ese país.

Aunque el Ejecutivo habló entonces de cuentas ubicadas en "territorio ruso" y no acusó directamente a Moscú, las acusaciones no sentaron bien al Gobierno ruso. En España, mientras, no gustó que, si bien Rusia respaldaba oficialmente la integridad territorial española y el orden constitucional interno, medios estatales como la agencia Sputnik hablaban de posibles reconocimientos internacionales de una Cataluña independiente. Tampoco que Osetia del Sur, un país al que solo reconoce Rusia y pocos países más, apoyase al independentismo.

Tras este desencuentro, los ministros de Exteriores de ambos países, Alfonso Dastis y Serguei Lavrov, acordaron verse en febrero en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, pero finalmente no fue posible.

Después, el enfriamiento ha ido a más con el 'caso Skripal', puesto que todos los países de la UE respaldaron a Reino Unido en su acusación de que Rusia fue, por acción u omisión, responsable del envenenamiento del exespía Sergei Skripal y su hija Yulia. Ello motivó la expulsión de diplomáticos rusos de países europeos --y de EEUU-- y, recíprocamente, de diplomáticos europeos destinados en Rusia.

El debate entre parlamentarios se celebrará 48 horas después de la operación de castigo lanzada por Estados Unidos contra instalaciones militares sirias, que recibió la condena rusa.