Ros (UGT) pide formar gobierno rápido porque "no es el momento" de juicios y detenciones

15/04/2018 - 12:54

El secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha urgido este domingo a formar un Govern que haga frente a la agenda política y social, puesto que "no es el momento" para la unilateralidad ni el 155 ni juicios ni detenciones, en declaraciones antes de la manifestación de la plataforma Espai Democràcia i Convivència por los presos soberanistas.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

"La mayoría de la sociedad catalana cree que la prisión preventiva no está justificada y, por tanto, pedimos que salgan en libertad Dolors (Bassa) y el resto de gente que está en la cárcel. La mayoría de la sociedad catalana también cree que no es momento de 155 ni de unilateralidad. No es momento de juicios ni de detenciones", ha dicho.

Ros ha defendido que las organizaciones sindicales de tiendan puentes y rechaza los bloques: "A lo que se debe dar mucho valor no es a que UGT y CC.OO. de Cataluña estén aquí, sino al comunicado de nuestras confederaciones a nivel estatal de UGT y CC.OO: en estos momentos, las dos organizaciones sindicales están pidiendo diálogo, y yo creo que eso es lo que mucha gente no quiere".