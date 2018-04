Serra: Hay cosas que hacen Carmena o Colau que deberían imitar los hombres

Madrid, 15 abr (EFE).- Clara Serra (Madrid, 1982), filósofa y diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid, propone un feminismo estratégico y seductor y lanza un mensaje a los hombres: "Igual hay cosas que hacen Manuela Carmena o Ada Colau que deberían imitar. Lo han hecho diferente y han ganado más".

Así lo defiende en una entrevista con Efe tras la publicar "Leonas y zorras. Estrategias políticas feministas", en la editorial Catarata, un libro en el que propone al movimiento feminista que se permita "hacer política de manera laica" y sin "penalizarse" por usar "herramientas que forman parte del poder".

"El hecho de que se piense que las mujeres son más cuidadosas, aunque forma parte del relato del enemigo, tenemos que utilizarlo a nuestro favor", subraya y vuelve al ejemplo de Colau y Carmena y su "feminización de la política".

"Alguna enseñanza hay que sacar de ahí. No es que sea algo esencialmente masculino, igual es que es una estupenda estrategia que todo el mundo debería incorporar. A lo mejor las mujeres saben de táctica también", asevera Serra.

Con su libro quiere llegar a quienes se están acercando al feminismo, abordando debates como los del porno o la prostitución, a los interesados en la teoría política -explica a Butler, Laclau o a Foucault- y espera también interpelar a los hombres.

Con un guiño a Maquiavelo, Serra propone que las mujeres sean "leonas" y sepan usar la coacción o las sanciones cuando sea necesario y también "zorras", persuadiendo y seduciendo más allá del estigma al que se enfrentan al hacer política.

Defiende que el feminismo debe ser deseable tanto por las mujeres como por los hombres, ya que "algo se hace hegemónico cuando no reclama poder o derechos para una parte, sino cuando promete una reconfiguración de la sociedad mejor para todos".

La diputada madrileña, que en su libro explica los aprendizajes que obtuvo al crear el área de Igualdad de Podemos, aboga por adaptar el discurso a los diferentes contextos y no tener miedo a abandonar términos feministas, útiles en el análisis, pero que no llegan a todas las mujeres.

"Ningún feminismo es radical si es erudito y minoritario", escribe y recalca que "se es más radicalmente feminista haciéndote entender en todos los lugares".

Pero además de convencer, el feminismo debe usar sanciones y fuerza. En los partidos tiene que estar en los reglamentos y "obligar".

Tras el punto de inflexión que supuso el último 8 de marzo, "definirse no feminista es quedarte fuera de lo deseable", pero cuando Podemos se presentó a las elecciones europeas en el año 2014 "el feminismo era una cosa que nadie quería ser".

"Cada vez que queríamos hacer una mejora decían sí, pero no llegaba nunca a los reglamentos. Todo está muy bien pero cuando se trata de arrancar privilegios no gusta tanto. Siempre hay un hombre en concreto que tiene que bajar de un acto o de una lista y que no quiere ser él", argumenta.

Por eso, Serra defiende que hasta que los hombres decidan dar un paso atrás "tenemos que tener reglamentos que lo obliguen".

"Leonas y Zorras" propone además que las feministas den la vuelta a los estereotipos que las neutralizan por ser "poco deseables y poco deseantes" y reclamen la sexualidad para sí, dando esta batalla desde la cultura o el humor.

La pluralidad y el mestizaje que hoy exhibe el movimiento feminista hace que sea cada vez es "más difícil de encasillar".

En cambio, en el terreno de la política institucional las mujeres siguen obligadas a "huir" de ser colocadas "en el lugar de los objetos sexuales".

Una campaña como la que Albert Rivera usó para darse a conocer, apareciendo desnudo, sería imposible si la protagonizase una mujer ya que sería sexualizada, explica Serra.

El objetivo de fondo es que las mujeres no tengan que taparse ni que desnudarse para ser tomadas en serio. "Que mi condición de sujeto no sea puesta en duda porque tenga un cuerpo", recalca.

El feminismo también debe ser "estratégico" en la confrontación con los partidos políticos. Por ello, cuando Ciudadanos alude al carácter anticapitalista del movimiento feminista para rechazarlo, Serra defiende que no hay que dejar que cambie el "eje del debate".

"Hay que obligar a partidos como a Ciudadanos a pronunciarse sobre si son feministas y exigirles a cambio de dejarles entrar en esa etiqueta. Si eres feminista tienes que cambiar esa ley", ejemplifica.

Aunque el feminismo "pone en jaque a la sociedad capitalista" al luchar contra las desigualdades, "el anticapitalismo no convence, será otra batalla, pero ahora no convence", concluye.