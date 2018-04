El PP hace un llamamiento al PNV para que apruebe los PGE: "Queremos que sea parte de la solución y no del problema"

16/04/2018 - 15:09

El vicesecretario Nacional de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha señalado este lunes que espera que el PNV forme parte de la "solución" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Queremos que el PNV sea parte de la solución y no parte del problema", ha reiterado.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Al tiempo que ha lanzado un mensaje al PSOE, aconsejando que se mire en el espejo de Alemania, donde los socialdemócratas han acordado Gobierno de coalición con la conservadora Unión Demócrata Cristiana de Angela Merkel.

"Queremos recordar que tan digno es el socialista de izquierdas en España como un socialista de izquierdas en Alemania. La opción útil no es decir 'no es no', sino como en Alemania, por el bien de su país, formar parte del Gobierno", ha subrayado el diputado por Álava en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP.

Preguntado si esta apelación a los socialistas respondía a que Génova tiene pocas esperanzas en que el PNV respalde las cuentas, Maroto ha reiterado que los 'populares' quieren que el PNV "sea parte de la solución y no parte del problema". Y entiende que eso no excluye pedir al PSOE que sea "izquierda útil".

"La izquierda allá donde no gobierna en Europa decide ser izquierda útil", ha señalado, poniendo como ejemplo el caso de Alemania, e invitando a Ferraz a negociar las cuentas para apoyar un proyecto en el que vea reflejado parte de su ideario. "Eso es lo que le reclamamos al PSOE", ha recalcado Maroto.

A su juicio esta cuestión está cada vez más al "pie de la calle" y la gente pide mayor pragmatismo a los partidos para que se entiendan y pacten con el diferente, algo que "ha sucedido en Europa, donde partidos distintos consiguen sumar".

PRESUPUESTOS DE LA "DIGNIDAD DE LOS PENSIONISTAS"

En su intervención, ha puesto en valor que los Presupuestos que ha elaborado el PP "da contestación" a las peticiones de los pensionistas, que desde hace varias semanas han organizado importantes movilizaciones en muchas ciudades de España.

Maroto ha mostrado respeto por las manifestaciones, apuntando a que es positivo que gente mayor exprese su opinión de manera "vehemente". Desde la humildad y la autocrítica, entienden los 'populares' que se ha escuchado a los jubilados y sus peticiones se reflejan en los PGE.

Y ha enviado un mensaje al PSOE, afirmando que toca tener "altura de miras" y valorar que los PGE consolidan una subida mayor que el IPC para las pensiones, como pedía Ferraz. Por ello, ha criticado que los socialistas defendían una medida que ha sido mejorada por el Gobierno.

"Tienen ganas de respuestas y salen con enfado a decir que con 650 euros de pensión se les iba a subir un euro, con el 0,25 del IPC", ha dicho sobre los pensionistas. "Hoy saben que con los PGE se les sube 20 euros, y ellos reconocen el esfuerzo, aunque sea mejorable", ha apuntado Maroto, añadiendo que los jubilados "no son tontos" y recuerdan "quien les ha maltratado" con la congelación de las pensiones.