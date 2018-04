Aguado: Si el PP no aparta a Cifuentes, perderá el Gobierno de la Comunidad

Madrid, 17 abr (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado hoy que si el PP no aparta a Cristina Cifuentes de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, perderá el Gobierno de la región.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Aguado ha explicado que la formación naranja no quiere abrir el escenario de la moción de censura presentada por los socialistas contra Cifuentes, porque confía en poder ahorrarle este paso a los madrileños.

No obstante, ha indicado que si el PP insiste en no apartar a Cifuentes, la formación naranja se sentará a hablar con el PSOE-M, aunque ha advertido que "el que pone las condiciones no es el que se presenta a la moción censura, sino el que presta su apoyo".

Por ello, ha apuntado que, llegado el momento, Ciudadanos valorará qué condiciones pondrá a la moción, pero, hasta entonces, "lo prudente es esperar hasta el último día a que el PP tome una decisión".

Aguado ha manifestado que la fecha de celebración de la moción de censura le corresponde a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, del PP, quien, desde su punto de vista, la convocará, "cuando le den la instrucción desde arriba".

Ha opinado que Cifuentes ha reconocido "unos hechos gravísimos, que han estado intentando ocultar, negar y tapar durante casi un mes, han intentado pasar página, han puesto el ventilador y han mezclado churras con merinas, con el único objetivo de mantener al frente de la Comunidad de Madrid a una persona que no se ha comportado de forma honesta".

Cifuentes "no puede seguir al frente del Gobierno regional", ha insistido Aguado, quien ha resaltado que esta "presunta trama delictiva afecta a miembros de la Universidad pública y a Cifuentes porque ella ha sido la única beneficiaria".

Ha asegurado que espera que el PP proponga un candidato alternativo a Cifuentes para los ocho meses que restan de legislatura con el objetivo de contar con un Gobierno "limpio" en la región.

Aguado ha instado al PP a "dar un paso al frente" y ha agregado que si el PP no toma decisiones, Ciudadanos analizará el escenario de la moción de censura y el PP perderá el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ha detallado que el plazo que Ciudadanos ha puesto al PP para dar una respuesta finaliza el 30 de abril, aunque es posible que la presidenta de la Asamblea convoque la moción de censura antes de esa fecha.

Por ello, ha añadido, cuando llegue uno de esos dos límites, Ciudadanos verá "cuáles son las hipotéticas condiciones" de la moción de censura, pero, ahora, ha abogado por esperar a la respuesta del PP para "dar carpetazo" a la actual situación.