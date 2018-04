Barbero se muestra dispuesto a escuchar a los sindicatos de Policía Municipal

Madrid, 17 abr (EFE).- El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, se ha mostrado hoy dispuesto a seguir escuchando las reivindicaciones de los sindicatos de la Policía Municipal, que hoy se han concentrado contra él en una protesta "absolutamente legítima" y que -ha añadido- "tiene su lógica".

Javier Barbero se ha pronunciado de este modo al finalizar la comisión municipal de Salud, Seguridad y Emergencias sobre la protesta de centenares de agentes de la Policía Municipal que hoy han reclamado una negociación "justa" del convenio y han manifestado el "malestar" que existe en el seno de este cuerpo por el trato que reciben por "una parte" del Consistorio.

"Es importante que sigamos escuchando cuáles son las posturas de la parte sindical", ha admitido Javier Barbero en declaraciones a los periodistas.

Barbero ha dicho estar esperando una "contrapropuesta" de los sindicatos y se ha mostrado seguro de que se alcanzará "algún tipo de acuerdo" sobre el convenio colectivo, que contiene "muchas cuestiones que están en debate" como la jornada y los turnos policiales.

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias considera que la imputación de la edil de Ahora Madrid por presuntas injurias y calumnias a la Policía Municipal no incidirá en la negociación del convenio colectivo porque, ha dicho, los sindicatos no hacen política o al menos no deberían hacerlo.

Además, sobre la propuesta del PP de entregar la medalla de Honor a la Policía Municipal, Javier Barbero ha considerado que la "mejor medalla" que podría haber concedido esa formación al cuerpo es "poner todos los medios técnicos adecuados para el trabajo policial" y haber sacado todas las plazas en oposición que no convocaron.