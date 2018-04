Almeida: Votar la operación Chamartín, la prueba del algodón de Ahora Madrid

Madrid, 18 abr (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado esta mañana que la votación para la "aprobación definitiva" de la operación Chamartín es "la prueba del algodón del equipo de gobierno de Ahora Madrid".

"Si no se cumplen esos plazos, que los madrileños tengan claro que esta operación no se va a aprobar porque el equipo de Gobierno no quiere aprobarla" ha apuntado el edil del Partido Popular.

En declaraciones a los medios, ha afirmado que su partido "siempre ha dicho" que el "primer obstáculo" para la aprobación de la operación Madrid Nuevo Norte iba a ser el Gobierno de Manuela Carmena.

También se ha referido a al tuit publicado ayer por el edil de Ganemos Pablo Carmona en el que definía la operación Chamartín como un "macropelotazo".

"Un Gobierno en el que uno de los concejales dice directamente que esto es un macropelotazo avalado por Podemos, y que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón tienen que responder, no es un Gobierno en condiciones de atender el interés general de la ciudad", ha asegurado Almeida.

El portavoz popular ha agregado que su partido no se fía del acuerdo "desde el punto de vista de Ahora Madrid".

Ha asegurado que aunque el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible dijese ayer que el acuerdo se iba a aprobar "posiblemente por unanimidad", eso tendrá que verse en el pleno..

Finalmente, el portavoz del PP en el Ayuntamiento ha señalado que "la pelota está en el tejado" del Gobierno de Carmena y que "ahora le corresponde en exclusiva la tramitación.

"Cualquier retraso, cualquier ralentización en esa tramitación, no obedecerá a otra cuestión que a las divisiones de este equipo de Gobierno", ha zanjado.