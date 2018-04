La táctica del PP con Cifuentes: apurar hasta el final para limitar los daños

Madrid, 18 abr (EFE).- El PP tiene toda la intención de apurar hasta el último minuto para tomar una decisión sobre Cristina Cifuentes y poner mientras todo la energía en atacar a Ciudadanos. Todo con tal de intentar limitar los daños que el partido asume va a tener con esta crisis.

No se trata ya de quién defiende o no a la presidenta madrileña, de quién muestra o no públicamente su confianza en ella: Los 'populares' no quieren que se hable más del ruido interno, de las diferencias que pueda haber sobre cómo abordar este asunto, y por eso desvían la atención hacia otro lado.

Como ha dejado claro el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, el PP piensa presionar al partido naranja hasta el último minuto, para que cambie de opinión y ni pida la dimisión de Cifuentes ni apoye la moción.

Sin embargo, en el PP son conscientes de que esa "tercera vía" de la que habla Maíllo -ni dimisión ni moción, sino cambio de postura de Cs- es muy difícil, y no creen que sea posible 'agotar' a Ciudadanos hasta conseguir que ceda, sobre todo cuando Albert Rivera eleva el tono cada día que pasa en su reclamo de que Cifuentes deje el cargo.

Por intentarlo, no obstante, que no quede. Ya son varios los días en los que los dirigentes del PP hablan del diputado de Ciudadanos Toni Cantó o del líder del PSM José Manuel Franco y sus respectivas "falsedades" en el currículum para defenderse.

Después se centran en el ataque a Cs, e insisten en que el partido de Rivera tiene mucho que perder, electoralmente hablando, si apoya al PSOE y Podemos para que salga adelante la moción de censura. Maíllo ha hablado incluso esta mañana de encuestas que así lo apuntan.

Y aguardan como agua de mayo una foto de Rivera negociando con los socialistas la moción de censura que también apoya Podemos.

Estrategias todas para seguir ganando tiempo mientras llega el momento de decidir. Entonces, todo volverá a estar donde estaba, y habrá que optar entre dimisión o asumir la pérdida del Gobierno autonómico.

La decisión, dicen fuentes de la dirección, es de Cifuentes. Pero desde el entorno de la presidenta han insistido en que se irá únicamente si se lo pide Rajoy. O sea, sigue todo en tablas.

Según apunta un 'barón' del partido, el tema se está alargando demasiado y hay mucho cansancio en las filas populares, sobre todo en otras regiones, donde son otros los problemas y otros los asuntos a debatir. No quieren seguir hablando del dichoso máster que les está desgastando a todos, dice.

Pero tampoco quieren que el partido salga de esta contienda como el gran perdedor frente a Ciudadanos, por eso sigue habiendo quienes apuestan por sostener a la presidenta aunque se pierda el Gobierno madrileño a un año de los comicios.

Y luego están los que creen que Cifuentes debió decir la verdad al principio y gestionar toda esta crisis de otra forma y ahora no ven más salida que su marcha.

El coordinador general del PP ha negado tener un encontronazo con la secretaria general, María Dolores de Cospedal sobre los pasos a dar. Pero lo cierto es que, al menos públicamente, es mucho más clara la defensa que hace Cospedal de Cifuentes que la del resto de dirigentes.

Lo que sí auguran unos y otros es que esto se resolverá al final. Maíllo ha recordado estos días que tienen hasta el 7 de mayo, fecha límite para que se celebre la moción en la Asamblea de Madrid.

Es, en realidad, el único tiempo que puede marcar en este momento el PP. El de cuándo el partido, Rajoy o Cifuentes -o los tres a la vez- toman la que será, en cualquier caso, una dolorosa decisión.

Patricia de Arce