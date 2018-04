El máster de Cifuentes vuelve a centrar este jueves el Pleno de la Asamblea, 30 días después de estallar la polémica

18/04/2018 - 18:55

El Pleno de la Asamblea de Madrid vuelve a girar este jueves en torno a la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con el debate de dos iniciativas sobre el asunto, cuando se cumplen 30 días desde que estallara la polémica.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Con una petición de dimisión sobre la mesa y con una moción de censura todavía por convocar contra la presidenta, será el portavoz de Ciudadanos en la Cámara regional, Ignacio Aguado, quien abra la sesión de control con una pregunta dirigida a Cifuentes sobre las medidas que tiene previsto tomar su Gobierno para recuperar el prestigio de la URJC.

Esta misma semana la dirigente madrileña ha defendido, en rueda de prensa, que no piensa presentar su dimisión porque considera que no hay razones "objetivas" para ello porque no ha cometido ninguna "ilegalidad". También ha afirmado que cuenta con el respaldo de su partido y, concretamente, de su presidente, Mariano Rajoy.

A pesar de que el resto de portavoces de la oposición, Lorena Ruiz-Huerta (Podemos) y Ángel Gabilondo (PSOE), preguntarán a la dirigente madrileña por las clínicas privadas dedicadas a la interrupción del embarazo y el Plan de Fomento de la lectura, respectivamente, el título de Cifuentes volverá a centrar la atención en el turno de comparecencias.

Y es que, a petición de Podemos, el consejero de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, tomará la palabra para hablar sobre las acciones que va a tomar el Ejecutivo autonómico para "proteger y preservar" el prestigio y la independencia de las universidades públicas y en concreto de la URJC.

PREGUNTAS SOBRE PÚNICA Y CONTRATACIÓN

Por otra parte, más allá del máster, cuestión que ha centrado la actualidad regional y nacional en el último mes, el Pleno de la Cámara de Vallecas acogerá preguntas al Ejecutivo autonómico sobre otras cuestiones, como las investigaciones de la trama Púnica, el fraude laboral o la contratación públicas.

Además, será una sesión larga puesto que aparte de la comparecencia de Van Grieken, habrá otras tres sobre la implantación de la normativa sobre derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida, el Hospital de La Paz y el recién presentado Plan de Cercanías. Asimismo, se debatirá una moción relativa a política general del Consejo de Gobierno sobre la Formación Profesional Dual en la región.

Por último, la Asamblea debatirá dos proposiciones no de ley de Ciudadanos sobre la implantación del cribado de cáncer colorrectal y del proyecto piloto de áreas comerciales, basado en la figura de los Bussiness Improvement Districts (BID's).