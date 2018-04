El PSOE-M dice que el ofrecimiento a Carmena para liderar su lista fue "coloquial"

Madrid, 18 abr (EFE).- El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha afirmado hoy que la proposición a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para liderar su lista en la capital se produjo de manera "coloquial" y no fue un "ofrecimiento formal", ya que el aspirante lo decidirá la militancia en unas primarias.

Así lo ha asegurado Franco en rueda de prensa en la sede del PSOE-M, en la que ha explicado que hizo esta oferta a Carmena, hacia quien siente "admiración", en un desayuno privado en su despacho del Palacio de Cibeles poco después de ser elegido secretario general.

Según Franco, Carmena no dijo "ni sí ni no", sino que respondió "con una sonrisa", aunque no ha podido precisar si seguidamente le dijo "no es factible".