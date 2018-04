Higueras niega que el PSOE haya ofrecido formalmente la candidatura a Carmena

18/04/2018 - 19:24

"En ningún caso se está planteando encabezar ninguna candidatura diferente", repite la alcaldesa en funciones

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha negado que el PSOE ofreciera formalmente la candidatura a la regidora, Manuela Carmena. "No ha sido una filtración seria. Manuela no va a encabezar una candidatura distinta" en todo caso a la de Ahora Madrid, ha manifestado en una convocatoria de prensa urgente.

"En ningún caso ha habido un ofrecimiento formal a la alcaldesa", por eso "no ha tenido ocasión de aceptarlo o de rechazarlo", ha declarado Higueras, que hasta en tres ocasiones ha repetido que Carmena "en ningún caso se está planteando encabezar ninguna candidatura diferente" a la que llevó a Ahora Madrid a la Alcaldía.

Higueras ha detallado tras insistir en que "no hubo ofrecimiento, como lo han dicho desde el PSOE", que fue "en el transcurso de un café" cuando se produjo esa conversación que ella se tomó en todo caso como un "halago" sin más.

No ha podido hablar con la alcaldesa porque en este momento está volando hacia Costa Rica junto con la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, para asistir a una reunión de la UCCI. Cree Higueras que Carmena "no se lo ha tomado en serio porque no tiene ningún cariz en serio".

Sobre su posible candidatura al frente de Ahora Madrid, Carmena "ya ha dicho otras veces que lo está pensando", ha declarado Higueras, que cree que es un asunto para abordar más adelante porque en este momento "no es nada real" y en la formación municipalista no hablan de "fantasías". "Ya dije que la puerta está abierta, no cerrada, y lo vuelvo a decir hoy", ha reiterado.

La alcaldesa en funciones ha señalado que en estos momentos "hay otros temas más importantes que esta historia sin ningún recorrido" y ha puesto la mira en la situación de la presidenta regional, Cristina Cifuentes. "Es bastante absurdo desviar la atención de los problemas que tenemos", ha opinado.

Preguntada sobre el origen de la información aparecida en 'El País', la primera teniente de alcalde ha contestado que no tiene "ni idea" de dónde procede algo que no le parece "ni una filtración seria" al ser un comentario producido en el transcurso de una conversación. "No es una cosa ni seria ni formal. Manuela Carmena no va a encabezar ninguna candidatura distinta a la que encabeza", ha reiterado.