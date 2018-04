Higueras: Carmena en ningún caso se plantea encabezar una candidatura distinta

Madrid, 18 abr (EFE).- La primera teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, ha asegurado hoy que la alcaldesa Manuela Carmena "en ningún caso se está planteando encabezar ninguna candidatura diferente a la que nos ha traído a la Alcaldía", en referencia a un posible ofrecimiento del PSOE.

La alcaldesa en funciones, puesto que Carmena está de viaje oficial a Costa Rica, ha asegurado que ese "ofrecimiento formal" no se produjo por lo que la exjueza "no ha tenido ocasión ni de aceptarlo ni de rehcazarlo".

Según una información publicada hoy por el diario El País, los socialistas habrían ofrecido a la alcaldesa encabezar su lista a la Alcaldía de Madrid en reuniones mantenidas en diciembre, aunque secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel FRanco ha asegurado que solo se comentó la "posbilidad" en "tono de broma".

"No se lo ha tomado en serio, puesto que no tiene ningún cariz serio. Cualquiera le puede decir que buena candidata sería en el marco de esa admiración que se puede tener por la alcaldesa de Madrid", ha explicado Higueras, que ha detallado que el comentario se hizo en el marco de una conversación "tomando un café".

"Le puede parecer sin más un halago pero nada más", ha añadido la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo en declaraciones a los periodistas en el Palacio de Cibeles.

Sobre la filtración, Higueras, que no ha hablado con la regidora, que se encuentra volando, ha asegurado que no están "molestos", pero ha añadido que "en estos momentos hay otros temas mucho más importantes" como "el problema que tenemos con la presidenta de la Comunidad de Madrid", por lo que ve "absurdo" "desviar la atención".

"No tengo ni idea de donde procede la filtración, pero no me parece ni siquiera una filtración seria", ha recalcado.

Sobre la continuidad de Manuela Carmena como candidata a la Alcaldía en 2019, Higueras ha explicado que la exjueza "lo está pensando" y que ese tema se hablará "más adelante". "Manuela lo ha dicho claramente, no es el momento de abrir esta historia", ha añadido.

Además, la primera teniente de alcalde ha asegurado que prefiere no opinar ni hacer conjeturas sobre posibles alianzas futuras de Ahora Madrid con los socialistas ya que "todo eso se tiene que ver en el futuro" pero ahora "no es nada real" y no hablan de "fantasías" sino solo de realidades.