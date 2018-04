La oposición critica la "pasividad" mantenida por Cifuentes con el Campus

Madrid, 19 abr (EFE).- La oposición de la Asamblea de Madrid ha criticado hoy la "pasividad" que ha mantenido hasta ahora la presidenta regional, Cristina Cifuentes, con el Campus de la Justicia pese a que asegura que ya conocía las "malversaciones, irregularidades y presuntos delitos" de este proyecto.

El Gobierno regional de Cifuentes ha denunciado ante la Fiscalía las irregularidades detectadas en este proyecto, encargado en 2007 por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre y que pretendía agrupar las sedes judiciales en el madrileño barrio de Valdebebas.

La oposición ya llevó a la Fiscalía el pasado mes de marzo este caso, analizado en la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid, y advirtió de que el proyecto supuso un "quebranto patrimonial" para los madrileños de más de 130 millones de euros.

"La pasividad total (del Gobierno regional) para investigar este caso es evidente", ha denunciado la diputada de Ciudadanos Susana Solís, que es portavoz de la formación naranja en la comisión de estudio de la deuda.

La parlamentaria ha dicho que cuando los grupos de la oposición fueron a analizar los "más de cien metros" de documentación sobre el Campus de la Justicia encontraron "muchísimas irregularidades" que "no admitieron" en el Ejecutivo madrileño.

Según ha dicho, tampoco lo hicieron tras un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que advertía de que la estructura organizativa mercantil del Campus de la Justicia no seguía "ningún criterio de racionalidad económico-organizativo".

Por su parte, la portavoz del PSOE-M en la comisión de estudio de la deuda, Mercedes Gallizo, ha recordado que llevan "casi tres años denunciando" en el Parlamento madrileño un asunto que en el Gobierno regional "conocían desde hace años".

"El Gobierno sólo se mueve cuando hemos presentado la denuncia, hemos ido a la Fiscalía, cuando los medios de comunicación han evidenciado que lo que estábamos diciendo era exactamente así", ha señalado.

Asimismo, ha comentado que en la documentación analizada había "una montaña de irregularidades", como "facturas no compulsadas, trabajos no hechos y contratos que no se habían firmado".

"¿Por qué no se ha hecho nada hasta hoy?", se ha preguntado la diputada, que ha manifestado su "indignación" al respecto.

"Sorprendentemente hoy se han apresurado corriendo, algún motivo habrá", ha añadido.

Gallizo cree que "es el momento de que la Justicia tome cartas en el asunto" y de que "se exijan responsabilidades que vayan más allá de las políticas", como devolver "el dinero defraudado a los ciudadanos".

El portavoz de Podemos en la comisión de estudio de la deuda, Eduardo Gutiérrez, considera que ha habido "encubrimiento" por parte del Gobierno de Cifuentes de "todas las malversaciones, irregularidades y presuntos delitos" del Campus de la Justicia.

El diputado opina que si este "encubrimiento" ha "cesado" es porque "hay problemas en el PP porque ven que se hunde el barco y empiezan a agarrarse unos a otros".

En este sentido, ha comentado que Cifuentes ha podido pensar que si deja de ser presidenta por las irregularidades del máster de la Universidad Rey Juan Carlos se van "detrás" de ella "muchos de los que cometieron desfalcos en el Campus de la Justicia".