Cs dice que Cifuentes "hace trampas" y que en su Gobierno dejan "dudas" en la independencia de Tribunal de Contratación

19/04/2018 - 15:10

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha sostenido este jueves que el Gobierno regional "no sólo hace trampas y desprestigia a la universidad pública con el máster" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sino que "hay dudas razonables" sobre la independencia del Tribunal Administrativo de Contratación.

Así lo ha sostenido la diputada de Ciudadanos Dolores González Pástor este jueves durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este jueves en la Cámara regional, al preguntar a la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, sobre qué valoración hacía de la Ley por la que se modifica la regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

A su parecer, el Gobierno regional está incumpliendo la ley, porque "en vez de tener un Tribunal de contratación con mayoría de miembros independientes" hay "una mayoría de miembros elegidos" por el Gobierno, "que llevan más de un año del puesto fuera", según recoge la normativa.

"El Gobierno de Cifuentes no sólo hace trampas y desprestigia a la universidad con su máster, hay dudas razonables sobre la independencia del Tribunal de Contratación que no depende de su presupuesto propio", ha criticado la parlamentaria de Ciudadanos al tiempo que ha afeado que en el Gobierno regional "no hay voluntad de regeneración".

A su parecer, "no sólo hay uso de favor en un organismo público a su presidenta", sino que "está en riesgo que se demuestre trato de favor a determinados contratistas con la Administración ya que el Tribunal ha día de hoy no tiene apariencia de independencia".

Por último, ha solicitado a la consejera que "abran cuanto antes nueva convocatoria para el Tribunal de contratación" y que "despejen las dudas de un nuevo trato de favor en su Gobierno", "ya que del que se ha beneficiado Cifuentes exige su dimisión".

Por su parte, Hidalgo ha defendido que las personas que conforman el tribunal "no son una panda de delincuentes" y "merecen todo el respeto de esta Cámara", que son un "personal cualificado", que "acomete la selección con rigor y objetividad".

"Desde este gobierno hacemos una valoración favorable de la implantación de la ley, por la que se modifica la regulación del Tribunal Administrativo, ya que se está llevando a cabo con todas las garantías administrativas como las que hace el actual Tribunal", ha concluido la consejera de Economía.