El PSOE promete una candidatura "muy potente" en Madrid para ganar a Carmena

Madrid, 19 abr (EFE).- El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que su idea es "presentar una candidatura muy potente con visos de ganar" el Ayuntamiento de Madrid y aunque ha elogiado a la alcaldesa, Manuela Carmena, ha negado que los socialistas le hayan hecho ninguna propuesta "formal" para encabezar su lista en 2019.

Sánchez ha respaldado, en una entrevista en Telecinco, la explicación del secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, sobre que la oferta que, según El País, le hizo a Carmena el pasado diciembre no pasó de ser un mero "reconocimiento" dentro de una "conversación informal".

"En ese contexto de una conversación informal entre el secretario general del PSOE de Madrid y la actual alcaldesa es donde le hace ese reconocimiento, como bien dijo ayer (Franco), pero de ahí no pasa. No hubo comunicación formal ni a ella ni a mí porque no hubo una propuesta formal", ha argumentado.

Sánchez también ha alabado el "prestigio, valor y coraje de una señora como Carmena, que acabó con más de 30 años de gobierno del PP en Madrid" y ha recordado que la exjueza siempre ha estado vinculada con el PSOE, antes de dar el paso a la política activa por otra formación".

El líder de los socialistas ha confirmado que le gustaría que una mujer encabezase la lista, aunque ha hecho hincapié en que la última palabra la tendrán los militantes y los simpatizantes si hay primarias abiertas.

También Franco ha asegurado que el candidato para la capital será del PSOE-M y "muy potente" y ha vuelto a negar que hiciese un ofrecimiento formal a Carmena.

El líder del PSOE en Madrid solo dijo que Carmena "sería una buena candidata". "Hasta ahí el ofrecimiento entre comillas que ha existido", ha recalcado.

La número dos de la exjueza, la teniente de alcalde Marta Higueras, ha reiterado hoy que ese ofrecimiento no fue formal y que "en ningún caso" Carmena encabezará una lista diferente a la que le llevó a la Alcaldía, además de lamentar que esta polémica desvíe la atención de lo importante: el máster de Cristina Cifuentes.

El candidato del PSOE-M en la moción de censura contra la presidenta regional, Ángel Gabilondo, también se ha pronunciado sobre las elecciones municipales, donde ha defendido que si hay alianzas debe ser a "consecuencia" de "las urnas" y no de forma previa.

El "ofrecimiento entre comillas" ha suscitado asimismo la reacción de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría que ha asegurado que "si no tienen más repertorio, qué se le va hacer" y ha dicho no entender la oferta al considerar que Carmena "no ha sido una buena alcaldesa para Madrid".

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que ve un PSOE de Madrid "sin proyecto", además de apostar por Begoña Villacís, portavoz de la formación naranja en la capital como "alternativa fuerte" en el consistorio madrileño.

De "humillación" ha calificado el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida que Carmena haya hecho "una cobra" a los socialistas, a quien recomienda que "se lo hagan mirar" y piensen si "los escasos votantes que le quedan no merecen un proyecto mejor que única y exclusivamente fichar a Manuela Carmena".

Además, hoy se ha conocido un sondeo del PSOE que asegura que este partido desbancaría a Ahora Madrid en las elecciones al Ayuntamiento de la capital como partido de izquierdas más votado, aunque para gobernar necesitarían su apoyo y el de IU, que recuperaría la representación que perdió en 2015.

El sondeo, al que ha tenido acceso Efe, proyecta un triple empate entre el PP, el PSOE y Cs, con un porcentaje de voto los tres de entre el 23,5 % y el 23,9% y catorce concejales cada uno, mientras que Ahora Madrid caería casi trece puntos en porcentaje de voto -del 31,9 % al 19,2 %- y de veinte a doce concejales.