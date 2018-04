Beltrán (PPN) espera que UPN "no deje abandonados a los navarros y apoye los Presupuestos Generales del Estado"

19/04/2018 - 19:50

"Nos extrañaría mucho que juntase sus votos con Bildu, Podemos y el PSOE antes que con su socio de Gobierno del PP", ha dicho

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha esperado que UPN ""no deje abandonados a los navarros y apoye unos Presupuestos Generales del Estado que son buenos para Navarra y buenos para España, y que incluyen importantes inversiones especialmente en dos infraestructuras vitales para nuestra comunidad, como son el Tren de Alta Velocidad y el Canal de Navarra".

"Tanto el AVE como el Canal son piezas clave para el desarrollo económico y el futuro de Navarra, muy esperadas, en el caso del TAV para poder tener conectividad tanto viajeros como empresas con el resto de España y de Europa, y en el caso del Canal para que la Ribera pueda disponer de agua de calidad", ha destacado Beltrán en un comunicado.

"No podemos arriesgarnos, no podemos permitirnos el lujo de que, con lo que ha costado que llegue el TAV a Navarra, después de la férrea oposición del cuatripartito y del Gobierno de Navarra, ahora que el Gobierno de España ha tomado las riendas, se eche a perder por la no aprobación de los Presupuestos", ha subrayado.

"Exactamente pasa lo mismo con el agua para la Ribera, tanto de boca y de riego como para las empresas agroalimentarias, que están esperando que se desarrolle una segunda fase del Canal en todas sus dimensiones cuanto antes", ha remarcado.

La dirigente 'popular' ha confiado en que UPN "estará a la altura de las circunstancias, apoyando estos Presupuestos buenos para Navarra y buenos para España". "Nos extrañaría mucho que juntase sus votos a los de Bildu, Podemos y el PSOE para echar por tierra los Presupuestos de su socio de Gobierno, el Partido Popular", ha concluido.