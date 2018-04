Rajoy felicita a Luis Barcala como nuevo alcalde de Alicante

Madrid, 19 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha felicitado hoy al nuevo alcalde de Alicante, Luis Barcala, y le ha animado a "continuar" trabajando de forma ardua por la ciudad y sus habitantes.

Lo ha expresado en su cuenta de Twitter con motivo de la elección del nuevo regidor 'popular', que ha sido designado por ser el candidato del partido en minoría más votado en las últimas elecciones y gracias a que la aspirante del PSPV-PSOE, Eva Montesinos, finalmente no ha recabado el apoyo de la mayoría del pleno, por un solo voto.

"Felicidades a Luis Barcala, desde hoy nuevo alcalde de Alicante. Te animo a que sigas trabajando con todas tus fuerzas por tu magnífica ciudad y por los alicantinos", ha escrito.

Barcala sustituye al frente de la corporación municipal al socialista Gabriel Echávarri, que ocupaba la alcaldía desde 2015 y que el pasado día 9 renunció al acta de concejal por su doble procesamiento por supuestos delitos administrativos.

Para la designación de Barcala ha resultado clave el voto en blanco de la edil no adscrita, Nerea Belmonte (ex de Guanyar), y el nulo de Fernando Sepulcre (ex de Cs), quien escribió su nombre en la papeleta.