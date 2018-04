Domènech reivindica el papel de los comuns ante "los bloques que bloquean"

22/04/2018 - 15:34

CatComú aprueba sus Estatutos y Reglamento con la vista puesta en las municipales de 2019

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de CatComú, Xavier Domènech, ha reivindicado el papel que los comuns deben tomar en la política catalana en el futuro ante "los bloques que bloquean" y ha fijado las elecciones municipales de 2019 como objetivo de la formación.

"Un futuro en el que podamos avanzar, no quedarnos atascados en los bloques que bloquean, no quedarnos atascados en las facturas entre partidos políticos del pasado", ha destacado en su intervención durante la asamblea organizativa que CatComú ha celebrado este domingo en Barcelona.

Domènech ha destacado que su objetivo para los comicios municipales de 2019 es repetir y mejorar los resultados de 2015 para "que las ciudades y los pueblos del cambio de Cataluña construyan el verdadero municipalismo republicano".

En la asamblea los comuns han aprobado sus Estatutos y Código Ético --con 678 votos a favor, 5 en contra y 32 en blanco-- y el Reglamento de procesos electorales internos --699 a favor, 34 en contra y 40 en blanco--, que estipula que las listas electorales serán elegidas por primarias mientras que los representantes en los órganos de dirección se escogerán mediante elecciones internas, y que para tener derecho a voto solo hará falta estar inscrito en CatComú.

De las decisiones tomadas en la asamblea, Domènech ha resaltado la importancia de que CatComú sea abierta a la sociedad: "Solo una organización que está dispuesta a ser transformada por el conjunto de la ciudadanía puede ganar de verdad en Cataluña".

Las personas inscritas tendrán derecho a voto sobre la acción política de la organización a través de consultas internas vinculantes y además podrán realizar consultas revocatorias sobre cargos públicos o internos de la formación.

Domènech ha destacado que un punto fuerte de CatComú es no perder de vista sus objetivos, y ha criticado: "Mientras otras propuestas que se dicen de izquierdas hacen que gane Agbar, con nosotros nunca ganará Agbar, ganará siempre la gente".

CONFRONTACIÓN ENTRE CAMBIO Y REACCIÓN

En su discurso de clausura de la asamblea, Domènech ha comentado que el contexto político se marca por una constante confrontación entre la posibilidad de "representación de las fuerzas del cambio que impactan y acaban con el bipartidismo" y la reacción.

Domènech ha dicho que "puede parecer que en estos momentos lo único que crece es la derecha", pero ha recordado que movimientos sociales como el feminismo y las protestas por las pensiones han protagonizado recientemente grandes movilizaciones.

El líder de CatComú ha respondido a aquellos que no ven viables sus propuestas: "Nosotros no abdicamos nunca porque sabemos que, si nosotros abdicamos, abdican los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía y del pueblo de este país".

Ha asegurado que lejos de "abdicar" van a construir nuevas propuestas hacia lo que ha llamado reacción al cambio.

ESTIPULAN UNA CUOTA FEMENINA DEL 50% Y RECHAZAN CRÉDITOS BANCARIOS

La asamblea organizativa ha pactado una cuota mínima del 50% de mujeres en los órganos de dirección y coordinación, tanto a nivel local como territorial y autonómico.

La formación también se compromete a alcanzar las listas cremallera en las primarias para participar en las elecciones municipales además de asumir una perspectiva de género transversal en la organización, que contará en la dirección con un área política de Feminismos.

La formación ha acordado que no aceptará créditos bancarios para financiarse, sino que priorizará el micromecenazgo, la banca ética y las cooperativas financieras: "No aceptaremos ni un solo euro de los bancos porque el país es la gente, el país no son las multinacionales".

También han acordado una limitación de sueldo en los cargos electos, quienes deberán renunciar a las dietas adicionales, al aforo judicial, al fondo de pensiones privadas y al uso de vehículos oficiales.

CRÍTICA AL INDEPENDENTISMO

Domènech ha asegurado que la incapacidad de los independentistas para formar Govern demuestra que se ha hundido su capacidad táctica y estratégica, y ha opinado que "el debate de las fuerzas mayoritarias en el Parlament es un debate más de pasado que de futuro.

Sobre la posible candidatura de Manuel Valls por Cs a la Alcaldía de Barcelona, Domènech ha criticado que "buscan candidatos alrededor del mundo porque no encuentran cómo presentar propuestas que no instrumentalicen los derechos de la gente".