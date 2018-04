Calvo aboga por pinchar la burbuja del alquiler limitando los precios

Madrid, 23 abr (EFE).- El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha abogado hoy por pinchar la "burbuja" de los precios del alquiler limitando los precios desde los Consistorios, una competencia que actualmente pertenece al Ministerio de Fomento.

Calvo ha defendido en el Pleno municipal la existencia de una burbuja "descontrolada" que no se soluciona construyendo nuevas viviendas, una "receta vieja" que no funcionó con la burbuja inmobiliaria anterior, dado que el número de inmuebles creció entre 1997 y 2007 y eso no impidió que se disparasen los precios, como ha explicado.

El concejal de Ahora Madrid ha abogado por limitar los precios en función de las calidades de las construcciones y su conectividad en la ciudad de Madrid como medida a corto plazo, después de pedir al Gobierno central que dé esta competencia a los Gobiernos locales.

A medio y largo plazo, el Ayuntamiento está construyendo nueva vivienda protegida para las familias vulnerables y espera frenar el crecimiento de los precios relacionado con la "burbuja de expectativas con el alquiler turístico" mediante la moratoria en las licencias hoteleras y la limitación a alojamiento en la almendra central.

Medidas que no han convencido a la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, que ha acusado al Gobierno municipal de contribuir al alza de los precios bloqueando la creación de nuevos desarrollos urbanísticos, como los del sureste.

Villacís ha denunciado que solo se han desbloqueado dos operaciones urbanísticas, las de Mahou-Calderón y Canalejas "a 17.000 euros el metro cuadrado" y ha acusado al Ejecutivo de no hacer ni permitir la construcción de Viviendas.

Además, según la portavoz de la formación naranja, la moratoria no ha impedido el crecimiento de los apartamentos turísticos mientras que los precios de los alquileres suben "cada día más" y alcanzan incrementos del 20 % en distritos como Villaverde y Carabanchel.