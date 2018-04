El PP, ante el debate sobre dispersión de presos: "ETA no va a tener ninguna contrapartida en política penitenciaria"

23/04/2018 - 14:50

La dirección nacional del PP ha afirmado este lunes que la banda terrorista ETA no tuvo "ninguna contrapartida" por dejar de matar ni va a tenerla ahora en política penitenciaria o de seguridad si se disuelve y desaparece, según ha subrayado en rueda de prensa el portavoz del partido, Pablo Casado. "No va a tener ningún tipo de cesión", ha enfatizado.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado después de que este fin de semana el portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Sémper, abriese la puerta a reflexionar sobre la política de dispersión de presos terroristas en una entrevista con Servimedia. Lo hacía poco después del comunicado de ETA reconociendo el "daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada" y pidiendo perdón solo a una parte de las víctimas.

"No hay ninguna contraprestación para dar ni en política penitenciaria ni en política de seguridad ni en política judicial", ha zanjado Casado, que ha subrayado que ante los "criminales y asesinos" no hay "nada que ceder": Según ha añadido, el PP tiene un compromiso "absolutamente cerrado con las víctimas" después de que ETA haya pedido perdón de forma "indignante y humillante".

UN PERDÓN "HUMILLANTE"

Es más, el dirigente del PP ha dicho que las últimas modificaciones legislativas que se han realizado han ido precisamente en sentido contrario, en una "línea de severidad", como el cumplimiento íntegro de las penas o la inclusión del terrorismo en los supuestos de la prisión permanente revisable.

Casado ha solicitado a ETA que pida perdón a todas las víctimas "sin distinciones humillantes" y que realice una entrega efectiva de las armas y "sin manipular" para ayudar a "esclarecer" los 300 atentados que siguen sin resolver. En tercer lugar, ha defendido un relato en el que haya "vencedores y vencidos".

El vicesecretario de Comunicación del PP ha insistido en que "no puede haber ningún tipo de equidistancia, chantaje o cesión". "No se va a ceder absolutamente nada. Todo lo contrario, seguimos reclamando memoria , dignidad y justicia para las víctimas, que son el pilar de la democracia española y, si me permiten, también de este partido", ha concluido.