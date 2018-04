Tsipras dice que Grecia saldrá de la crisis pero no volverá al derroche

Atenas, 23 abr (EFE).- El primer ministro griego, Alexis Tsipras, afirmó hoy que el país está en la recta final de una salida "limpia" del programa de asistencia financiera en agosto, pero recalcó que eso no significa que Grecia vuelva a los tiempos de la opulencia y el derroche.

"En cuatro meses, en agosto, el Gobierno habrá cumplido uno de sus principales objetivos: la salida del memorando y de la tutela... El país volverá a la normalidad", destacó Tsipras en un discurso ante el grupo parlamentario de Syriza.

El primer ministro aseguró que la salida del programa de rescate se realizará sin recurrir a una línea de crédito preventiva, como la propone el Gobernador del Banco de Grecia, Yannis Sturnaras.

Tsipras destacó que su Gobierno está consiguiendo lo que no lograron los tres ejecutivos anteriores, sacar el país de la crisis "con las menores consecuencias posibles para la sociedad".

El primer ministro reconoció que la salida del programa de rescate "no significará que las heridas sociales desaparecerán" y añadió que es deber del Gobierno trabajar para cicatrizarles.

Tsipras recalcó que lo que queda es cumplir lo antes posible con los requisitos de la cuarta evaluación, así como alcanzar con los acreedores un acuerdo sobre una forma de supervisión de la economía griega siguiendo los mecanismos habituales europeos y sobre el alivio de la deuda.

Todo esto, dijo, podrá lograrse hasta el Eurogrupo de junio, o "a más tardar" de julio.

Respecto a la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el programa de rescate, el primer ministro dijo que el Gobierno está en negociaciones con el fondo "en un clima que ha mejorado últimamente".

No obstante, sostuvo que si el FMI finalmente decide no participar esto "no será el fin del mundo", ni afectará la fiabilidad de la salida del programa de rescate.

El discurso coincidió con la publicación por parte de la oficina griega de estadísticas (Elstat) de los datos fiscales en 2017.

Según los datos remitidos a Eurostat, el superávit primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, alcanzó el 4 % del PIB y superó así con creces el objetivo del 1,75 % pactado con los acreedores.

Si se aplica la metodología de cálculo utilizada en el programa de rescate, el superávit incluso alcanzó en el 4,2 % del PIB.