Falciani: "El tema es cuál debe ser la relación de un país que lucha contra la evasión, España, con Suiza"

24/04/2018 - 14:04

El ingeniero informático Hervé Falciani, que filtró los datos de cuentas bancarias en el banco suizo HSBC, ha afirmado este martes que en la gestión de la extradición que ha pedido sobre él la justicia helvética a España, hay una parte política que el Gobierno puede gestionar, porque "el tema es cuál debe ser la relación entre un país que lucha contra la evasión fiscal y Suiza".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Esto no es sólo un asunto judicial y sin comprometer la independencia de la Justicia y la separación de poderes, hay una parte política de lucha contra la evasión fiscal", ha señalado en declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press desde una ubicación no revelada dado que sigue siendo testigo protegido para la Justicia española.

Falciani ha incidido en que "el Consejo de Ministros tiene el derecho de lanzar un mensaje político" a Suiza y declarar que la solicitud de extradición "va en contra de los intereses nacionales", dado que la evasión fiscal de capitales españoles en aquel país afecta directamente a las arcas públicas españolas y perjudica, por ejemplo, a las pensiones.

"No hablamos de soberanía cuando existe un asunto fiscal internacional, hablamos del derecho a proteger sus bienes, un derecho humano fundamental. Tal vez en caso de Suiza tenemos que ser fuertes y no dejar que nos dicte nuestra posición en asuntos que no son internos de Suiza", ha planteado.

Falciani ha recordado que sigue siendo testigo protegido para la justicia española y que aún colabora con "varias administraciones" en la persecución de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

Asegura que confía en el sistema judicial nacional y destaca que España es quizá "donde más se puede combatir y luchar" contra estos delitos porque "es donde más gente sabe que tras la opacidad financiera y la lucha contra la corrupción está Suiza".