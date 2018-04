Gobierno Vasco advierte de que no transferir el régimen económico de la Seguridad Social sería "incumplir" la ley

24/04/2018 - 14:02

Pide al PP y Ciudadanos que aclaren si pretenden "boicotear" el Estatuto de Gernika, en el que se recoge esta competencia

VITORIA, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha recordado que es el propio Estatuto de Autonomía de Gernika el que atribuye a Euskadi la competencia sobre el régimen económico de la Seguridad Social, por lo que ha advertido al PP y a Ciudadanos de que si rechazan ejecutar esta transferencia, estarán "incumpliendo" la ley y "boicoteando" la norma que regula la autonomía vasca.

Erkoreka, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido a las advertencias dirigidas por Ciudadanos al Partido Popular respecto a las concesiones que pueda realizar al PNV a cambio de un eventual apoyo 'jeltzale' a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La formación presidida por Albert Rivera ha avisado al PP de que no apoyará los PGE en el caso de que una de esas concesiones sea la "ruptura" de la 'caja única' de la Seguridad Social.

Erkoreka ha recordado que lo que reclama el Gobierno Vasco es "ni más ni menos" que la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi en los términos en los que esta cuestión aparece recogida en el Estatuto de Gernika.

El artículo 18b del Estatuto de Gernika recoge que "corresponde al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social". A su vez, el artículo 18a precisa que Euskadi asumirá "el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado" en materia de Seguridad Social, "salvo" en lo que se refiere a "las normas que configuran el régimen económico de la misma".

El portavoz del Gobierno Vasco ha reiterado que --tal y como se recoge en el listado de 37 materias pendientes de transferencia remitido al Ejecutivo central-- es precisamente esto "lo que se pide" al gabinete de Mariano Rajoy. "El Gobierno Vasco pide la transferencia en los términos en los que está recogida en el Estatuto", ha manifestado.

Por ese motivo, ha afirmado que le gustaría "creer" que lo que plantea Ciudadanos no es "boicotear" o "vetar" el Estatuto, sino desligar la ejecución de una transferencia, que en todo caso "se debe realizar", de la negociación sobre los PGE.

SIN "INTERÉS"

Erkoreka ha lamentado que pese a las reiteradas ocasiones en las que el Gobierno Vasco han contactado con el Ejecutivo central para tratar de impulsar la negociación sobre las transferencias pendientes, el gabinete de Mariano Rajoy sigue sin mostrar "interés alguno" por abordar este asunto en los correspondientes grupos de trabajo o en la Comisión Mixta de Transferencias.

Por ese motivo, ha acusado al Gobierno español de "bloquear" de forma "sistemática" el desarrollo del Estatuto de Gernika, una postura frente a la que ha "reafirmado" la voluntad del Ejecutivo Vasco para dialogar en torno a este asunto.

El portavoz del Gobierno autonómico ha pedido al Gobierno central, al PP y a Ciudadanos que "aclaren" si "están por la labor" de cumplir el Estatuto y "si están o no por cumplir la ley". "Que no reivindiquen un día el Estatuto y al día siguiente digan que no lo van a cumplir", ha reprochado al Partido Popular.