PSOE y AM aprueban en el Pleno que los colectivos accedan a recursos municipales

Madrid, 24 abr (EFE).- El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy con los votos a favor del PSOE y Ahora Madrid y el rechazo del PP y Cs la modificación del reglamento de participación ciudadana que permitirá a los colectivos sin personalidad jurídica -como La Ingobernable- acceder a espacios y recursos municipales.

El delegado de coordinación territorial y cooperación público social, Nacho Murgui, ha defendido hoy ante el Pleno que los recursos a los que accederán estos colectivos que hasta ahora no tienen derechos son limitados y se debe a que el Ayuntamiento quiere "abrir las puertas" a estas entidades que aportan riqueza a la sociedad.

La propuesta del gobierno de Manuela Carmena implica "adaptar" el reglamento de participación ciudadana a "la composición actual" de las entidades, de modo que no solo se reconoce a las asociaciones, confederaciones o uniones de asociaciones de base sino también a las fundaciones y a los colectivos sin personalidad jurídica.

Este es el caso de colectivos como La Ingobernable, que okupa un edificio municipal ubicado junto al Paseo del Prado, a los que el equipo de Gobierno de Manuela Carmena entiende que no se puede excluir del censo de entidades.

El censo se conformará con tres secciones: una primera para asociaciones, federaciones, confederaciones o uniones de asociaciones de base; una segunda para fundaciones y una tercera para otros colectivos con o sin personalidad jurídica.

Cada uno de ellos tendrá un nivel diferenciado de acceso a recursos del Ayuntamiento de Madrid, pero todas las entidades inscritas podrán recibir formación, capacitación y asesoramiento por parte de la administración, participar en espacios de encuentro municipales, utilizar de forma puntual espacios públicos y recursos del Ayuntamiento y beneficiarse de bonificaciones o exenciones de tasas para realizar actividades no lucrativas.

No obstante, los colectivos no podrán recibir subvenciones y las cesiones de espacios serán "puntuales", a diferencia de lo que sucede con las asociaciones y federaciones, que sí podrán beneficiarse de cesiones.

El delegado de Coordinación Territorial y Cooperación-Público Social, Nacho Murgui, ha defendido que los colectivos suponen un "sector amplísimo que representa a una ciudadanía inquieta que se organiza para el bien común" y ha ensalzado sus iniciativas "que van en beneficio de la sociedad" y sin ánimo de lucro.

"Lo que queremos es poner en valor ese marco", ha dicho el delegado, partidario de que el Ayuntamiento potencie a los colectivos y los ponga en valor.

La propuesta de Ahora Madrid ha sido rechazada con firmeza por el PP y Cs, que entienden que con este cambio normativo el Gobierno de Manuela Carmena pretende beneficiar a entidades afines y también permitir a los okupas acceder a recursos municipales.

"Lo que no queremos es que lleguen esos colectivos que no cumplen ningún requisito, esos colectivos que no sabemos de dónde vienen", se ha quejado la edil de Ciudadanos Silvia Saavedra, que cree que con esta normativa "los okupas acceden a todo tipo de beneficios".

Tras hacer referencia a unas palabras del aspirante a candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid Íñigo Errejón de que se dejen "sembradas" las instituciones populares para cuando gobierne el adversario, el edil del PP Percival Manglano ha asegurado que con este cambio normativo Ahora Madrid pretende "orientar las puertas giratorias" hacia el sector asociativo, próximo a esta formación.

"Su objetivo no era acabar con las puertas giratorias sino adaptarlas a su conveniencia", ha dicho el edil popular.

Sin embargo, desde el PSOE Ramón Silva ha pedido a estos partidos que no generen más alarma y les ha pedido que no digan "que unas asociaciones son las buenas y otras las malas" porque -ha dicho- hay distintos tipos de entidades a las que hay que dar "distintos derechos".