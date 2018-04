Pedro Sánchez quiere reunirse este domingo con el sector agrario tras abogar por el fin de los trasvases

24/04/2018 - 14:36

Conesa defiende que los socialistas consideran "vital e irrenunciable el Tajo-Segura"

MURCIA, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha avanzado que el líder de los socialistas Pedro Sánchez quiere reunirse con el sector agrario antes del mitin previsto para este domingo, 29 de abril, en el municipio de Molina de Segura, tras abogar por que se ponga fin a los trasvases y por que haya una mayor apuesta por las desaladoras, unas palabras que han provocado malestar en el sector.

El líder de los socialistas murcianos defiende que en estas declaraciones "no se hacía alusión expresa ni concreta al trasvase Tajo-Segura" y que Pedro Sánchez habla de acabar con la "guerra" del agua y con el hecho de que los trasvases sea la única alternativa, así como "de que sea una herramienta de enfrentamiento territorial".

"Las guerras, las batallas, utilizar los medios para generar falsos conflictos y no plantear soluciones a la ciudadanía es lo que ha hecho, precisamente, que la sociedad hoy esté harta de la política", ha añadido el líder socialista murciano, "por eso seguiré con el planteamiento de que lo que tenga que solucionar, lo solucionaré en una mesa, con el convencimiento de trabajar para el interés general de la Región de Murcia".

"El PSOE no se esconde y si en algún momento determinado algunas palabras pueden sonar a lo que no son, se aclaran y se explican", ha continuado sobre las polémicas palabras de Pedro Sánchez, "no tenemos miedo a nada, a plantear, escuchar y responder todas las cuestiones que plantee el sector agrario".

Así, preguntado por si el líder socialista apoya el trasvase Tajo-Segura, Conesa ha sostenido que "Pedro Sánchez sabe que es una infraestructura que está amortizada, de la que bebemos agua más de dos millones de españoles que vivimos en el Levante".

Tras lo que Diego Conesa ha querido dejar claro que "los socialistas de la Región de Murcia consideramos vital e irrenunciable el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura junto con la desalación y demás aportes".

En rueda de prensa ha detallado una resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-SPOE en una reunión celebrada este lunes, "en torno a la histórica necesidad de agua que mantiene la cuenca del Segura, la única con déficit estructural en España".

Y es que, ha reiterado Conesa, "más de dos millones de españoles bebemos agua del Tajo-Segura, y creemos firmemente en avanzar, desde un uso racional, sostenible, público y transparente del agua, hacia la autosuficiencia hídrica que nos garantice la seguridad de suministro que hoy no tenemos".

"El PSRM-PSOE mantiene su apuesta firme por una escucha activa y debate social sobre los grandes desafíos que ha de afrontar nuestra Región", ha continuado, haciendo mención a la Conferencia abierta del Agua celebrada en Torre Pacheco, "esos compromisos fueron ratificados en el Comité Regional celebrado en Mula en febrero", con una postura "que mantenemos tanto cuando no recibíamos agua del trasvase como cuando sí la recibimos" y es la culminación del Pacto Regional del Agua, con un consenso unánime "que permita defender y resolver, a medio y largo plazo, nuestro déficit hídrico".

Así como la culminación del Pacto Nacional del Agua, "donde se planteen propuestas para resolver, a medio y largo plazo y en igualdad de condiciones que el resto de los españoles, nuestro déficit hídrico estructural" y se recoja "el necesario equilibrio humano, ambiental, social y económico entre territorios".

A corto plazo, la resolución de la Comisión Ejecutiva regional del PSRM habla de "la gestión de las necesidades de agua para beber y para vivir de la Región, le corresponde al Gobierno de España". También de la sostenibilidad medioambiental y de la "necesaria competitividad, para seguir manteniendo y ampliando los mercados internacionales a base de calidad y valor añadido", y de prestar especial atención e impulso al papel de la mujer en el mundo rural.

El escrito aprobado por el PSOE regional añade la necesidad de dotar líneas nacionales y europeas de ayuda a la agricultura "dispuesta a una reconversión de la actividad o de parte de los terrenos de cultivo, al aprovechamiento aún más eficiente del recursoagua y a la implantación de energías limpias"; y de ayudas reforzadas especialmente para los supuestos de colaboración con la Universidad pública en proyectos de I+D+I.