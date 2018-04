Sánchez (RTVE): el reportaje de Informe Semanal sobre el máster fue impecable

Madrid, 24 abr (EFE).- El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha considerado "adecuado" y "objetivo" el tratamiento que ha ofrecido el programa "Informe Semanal" sobre el polémico caso del máster de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes: "es un documental que yo he visto y me pareció impecable".

"Considero que es adecuado el tratamiento que Radiotelevisión Española ha dado al caso Cifuentes", ha sostenido Sánchez al ser preguntado por la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera y la senadora del PSOE Matilde Valentín, que han lamentado que el reportaje que se emitió el 7 de abril fuera "absolutamente sesgado".

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de control a RTVE, Sánchez ha negado haber ocultado información sobre este asunto y ha asegurado que desde que se conociera la noticia el pasado 21 de marzo, la televisión pública "ha dado mas de 200 noticias" del caso.

"Una forma muy curiosa de ocultar las cosas", ha ironizado Sánchez, que ha señalado que los programas informativos de la corporación han emitido "todas, absolutamente todas las noticias relacionadas con este asunto".

Así, el presidente de RTVE ha detallado que la mañana en que estalló la noticia, no sólo se ofreció la información "citando la fuente, sino que se dieron las reacciones política que iban sucediendo ese día, además de haber un "seguimiento detallado de todas las novedades que se han publicado" al respecto.

"No hay independencia en RTVE por mucho que usted lo diga, no la hay en los servicios informativos y no lo hay en Informe Semanal", ha criticado Vera, que ha considerado "absolutamente partidista" el tratamiento que se ha dado al caso Cifuentes en TVE y ha censurado que el programa tardara veinticinco días en analizarlo y "sin contar ni mencionar" al medio que lo destapó.

Por su parte, la senadora Valentín ha resumido el tratamiento que ha dado TVE al caso en dos palabras: "manipulación y censura" y ha dicho que primero "ignoraron la información" y cuando la dieron, "fue de forma escasa, complaciente y partidista".

"El tratamiento informativo ha sido muy adecuado para el PP. Usted no está en RTVE para velar por la pluralidad, a usted el Gobierno de Rajoy lo ha colocado para hacer su trabajo sucio", ha censurado la parlamentaria.

Unas críticas que ha rechazado Sánchez, que ha subrayado que hasta la fecha "Informe Semanal" ha abordado el asunto en dos ocasiones, una de ellas "en profundidad en el momento de mayor presencia o relevancia en la actualidad".

Asimismo, ha manifestado que no se citó a la fuente porque "el objeto y enfoque del reportaje no era ese, sino el desarrollo de los acontecimientos y las consecuencias políticas y académicas la semana de emisión".

"Es un documental que yo he visto y me pareció impecable", ha insistido Sánchez.

Por otra parte, Sánchez ha valorado de forma "muy optimista y muy satisfactoria" la cobertura del pasado sábado de la final de la Copa del Rey de fútbol y ha recordado que la producción era de la Real Federación Española de Fútbol y que TVE "sólo retransmitía" con un comentarista en castellano y otro en catalán.

Respecto a la investigación que tramitan varias instituciones europeas sobre la censura y la manipulación en los informativos de TVE por la que ha preguntado el diputado del grupo mixto Feliu-Joan Guillaumes, Sánchez ha dicho ni están "tomando" ni van "a tomar ninguna actuación".

"Por la sencilla razón de que en TVE ni se manipula ni se censura", ha aseverado Sánchez.