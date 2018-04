PSOE defiende que Franco dio explicaciones de su currículum y dice al PP que aunque insista con esto el TFM no aparecerá

24/04/2018 - 15:53

PP dice que cuando tengan el acta de la Mesa de la Asamblea pedirán la dimisión de Aguado

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido este martes que el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha dado explicaciones "suficientes" sobre su supuesta Licenciatura en Matemáticas en el currículum y le ha dicho a PP que con este asunto "no va a aparecer el TFM ni Cifuentes va a tener el máster".

Así lo ha indicado Gabilondo este martes en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que el PP haya señalado este martes que pedirá el acta de la Mesa de la Asamblea, en la que se decidió no solicitar la prueba que acreditaría si el error en el currículum de Franco, fue por una equivocación administrativa o porque mintió, para conocer si Ciudadanos votó en contra de esta decisión".

A este respecto, el portavoz socialista ha señalado que "inmediatamente", cuando se conoció esta noticia Franco "dio una explicación de unas fichas --de su currículum-- corregidas de hace 15 años". "Las explicaciones de Franco son suficientes. Si con este asunto el PP espera que de repente la señora Cifuentes va a tener el máster o que va a aparecer el TFM lo veo difícil", ha ironizado Gabilondo.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha explicado que en la Mesa de la Asamblea el PP planteó que se pudiera ver la ficha original que entregó el secretario general del PSOE-M cuando entró como diputado regional en 1995.

Aguado ha señalado que se planteó a los servicios jurídicos de la Cámara si era correcta o no la petición. La Asamblea "no tiene por qué hacer público algo que ya lo es" y, en caso de que fuera privado, "habría que preguntarle a la persona exclusiva si ese documento se puede hacer público o no".

"Al margen de esa situación yo respeto que el PP quiera apartar el foco y levantar cortinas de humo sobre asuntos que no tienen nada que ver y que no sean de la gravedad del asunto del máster", le ha espetado el portavoz de la formación naranja a los 'populares'.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha defendido que el documento que solicitaba PP "está incluido en una base de datos protegido por una ley de Protección de datos" y hasta que no sepan si esa información es "de acceso público o no", verán cuáles son las "consecuencias políticas".

"Nadie trata de proteger ninguna irregularidad y ya sabemos lo que es el PP, ellos son los que incumplen la Ley, exigiéndonos una acción que podría ser ilegal y ya digo que esta ficha, lo que nos pedía el PP es una irregularidad", ha sostenido la portavoz de la formación morada.

PP SOLICITA ESCRITO A LA MESA

El portavoz del Grupo Popular, Enrique Ossorio, ha registrado un escrito en el que se solicita a la Mesa de la Asamblea el acceso a los documentos originales presentados por Franco en los que se incluyen los datos profesionales y académicos, desde la IV Legislatura hasta la actualidad. En este escrito, el PP entiende que se retiren, en su caso, los datos personales que no fueran públicos, a los efectos de preservar la protección de datos correspondiente.

Según Ossorio, ayer Aguado en una entrevista dijo que Ciudadanos no votó en contra de que se pudiera ver la ficha original del curriculum de Franco, algo que ve como "una grave mentira directa, de muy poca dignidad". Aguado debería pedir disculpas. Cuando tengamos el acta vamos a pedir la dimisión del señor Aguado por mentir a los ciudadanos", ha asegurado el 'popular'.

Así, el portavoz del PP ha señalado que quieren "comprobar" si fueron los funcionarios de la Cámara "los que se equivocaron al transcribir su currículum", como dijo Franco, o es él "quien plasmó en la ficha original, manuscrita o mecanografiada, que se custodia en esta Asamblea, que tenía una licenciatura en matemáticas, que el mismo ha reconocido que no obtuvo".