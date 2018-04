Rajoy no ve discrepancias entre Montoro y Llarena porque la Justicia es la que debe ver si se han "falseado" facturas

24/04/2018 - 16:59

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado este martes que haya "discrepancias" entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que investiga el 'procés' y ha señalado que a partir de ahora debe ser la Justicia la que determine si se han "falseado" facturas. A su entender, ésa es ya una labor de los jueces porque el Ejecutivo ha cumplido con la suya.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado este martes que haya "discrepancias" entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que investiga el 'procés' y ha señalado que a partir de ahora debe ser la Justicia la que determine si se han "falseado" facturas. A su entender, ésa es ya una labor de los jueces porque el Ejecutivo ha cumplido con la suya.

Así se ha pronunciado al ser preguntado si Montoro tiene su apoyo después de asegurar que no se gastó un solo euro público al referéndum del 1 de octubre. Sin embargo, el juez Llarena ha acreditado una malversación de casi 2 millones de euros en el denominado 'procés'. De hecho, el magistrado ha solicitado al titular de Hacienda que explique en qué se basa para hacer esa afirmación.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras la con el primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, Rajoy ha afirmado que la colaboración del su Ejecutivo con los tribunales "siempre" ha sido, es y será "total y absoluta". "Y no hay ninguna discrepancia. Cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad velamos por el cumplimiento de la ley", ha apostillado.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de España recurrió al Tribunal Constitucional las partidas dedicadas en los Presupuestos a los "acontecimientos" del 1-O. "Se ganó y dejó de haber partidas que pudieran dedicarse a lo que se produjo el 1 de octubre en Cataluña", ha asegurado, para añadir que "ésa era la función del Gobierno".

INVESTIGAR SI HUBO O NO FRAUDE

A renglón seguido, Rajoy ha dicho que los jueces lo que qué están intentado "determinar ahora" con sus actuaciones es "ver si se han falseado las facturas o encubren otros servicios distintos de los que figuraban en el Presupuesto o si hay facturas que simplemente no se han pasado por la Intervención".

"Pero ésa ya es una labor de los jueces. El Gobierno ya ha cumplido la suya, que era que no hubiera facturas en el Presupuesto dedicadas a esos efectos", ha manifestado, para agregar que después de todo lo que ha hecho su Gobierno sería "absurdo" que no colaborasen con aquellos que "están investigando si hubo o no un fraude".