Ahora Madrid se queda solo al no condenar los Comités de Defensa de la República

Madrid, 24 abr (EFE).- El grupo municipal de Ahora Madrid se ha quedado solo al votar en contra de una proposición del PP que pedía condenar la violencia de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) que según la oposición municipal madrileña amedrenta y amenaza a políticos y jueces en Cataluña.

Los concejales de Manuela Carmena y la propia alcaldesa han votado también en contra de respaldar la acción de la Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña y de mostrar la solidaridad de los madrileños con todas aquellas personas "acosadas" y "violentadas".

La portavoz del Ejecutivo municipal, Rita Maestre, ha argumentado que esta proposición del PP no es útil para resolver el conflicto sino que echa "leña al fuego" de una "comunidad fracturada" donde son necesarios el diálogo, la escucha y "cerrar heridas".

En cambio, el edil del PP Percival Manglano ha defendido que los CDR actúan como un "germen de guerrilla urbana o de kale borroka en Cataluña" con "actos de sabotaje" que "a la luz de la documentación incautada apuntan más alto" y señalamientos contra personas como el juez Llarena.

Manglano, que ha subrayado que la activista detenida por la Guardia Civil, Tamara Carrasco, concurrió a las elecciones con una lista "afín a Podemos", ha defendido asimismo que la iniciativa de colgar banderas en los balcones de Madrid es "el movimiento ciudadano más importante surgido en nuestra ciudad desde el 15M" por lo que el Ayuntamiento debe escucharles.

El PP ha recalcado que, al contrario de lo argumentado por Rita Maestre, la situación en Cataluña no es igual a la de hace unos meses porque ahora "hay violencia organizada" y cree que intentar negarlo y "ponerse de lado" da muestra de la "escasa altura moral" de Ahora Madrid, que no defiende a "las víctimas".

"Ustedes no tienen el monopolio de la definición de que es España, el patriotismo y la democracia", ha espetado por su parte Maestre, que ha cargado contra la "situación apocalíptica" que en su opinión ha dibujado el PP y contra sus "preguntas chantaje".

Respecto a las acciones de los CDR, el edil de Ciudadanos Sergio Brabezo ha recalcado que cortar una carretera puede ser terrorismo en algunos supuestos y así lo refleja el Código Penal, además de denunciar más de 400 actos violentos.

El nombre de los CDR alude según Ciudadanos a "tres mentiras"; "No son comités, porque nadie los ha votado, son comandos, no defienden, porque sabotean y no hay ninguna república catalana".

Brabezo ha pedido que Podemos no asuma los argumentos de los independentistas ya que en su opinión "no hay presos políticos, sino políticos presos; no hay exiliados, sino fugados y los independentistas no quieren negociación, sino que quieren nuestra claudicación".

También el PSOE-M ha votado a favor de la proposición tras recordar que siempre han defendido y defenderán "la legalidad constitucional" y denunciar los más de 50 ataques sufridos en las sedes del PSC, como ha recalcado el concejal socialista Ramón Silva.