Sánchez envía mensaje a Rivera para hablar con él hoy y hacerle "recapacitar"

Madrid, 25 abr (EFE).- El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje al de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, para emplazarle a hablar esta tarde sobre la situación en Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes; una conversación en la que aspira a hacerle "recapacitar" para que apoye la investidura de Ángel Gabilondo.

"He enviado un mensaje al señor Rivera y espero hablar esta tarde con él para intentar resolver entre él, yo y Podemos la situación en la Comunidad de Madrid", ha avanzado Sánchez en una entrevista en Cuatro.

Según ha explicado, su intención es pedir a líder de Ciudadanos que "reflexione" y que "sea consecuente" con sus propias palabras respecto a que el PP es un partido "podrido" por la corrupción.

"Aquí no hay terceras vías, no se puede sorber y soplar al mismo tiempo; Rivera tendrá que escoger entre apoyar la regeneración democrática o perpetuar a un partido podrido por la corrupción", ha argumentado en LaSexta el secretario general de los socialistas.

A su juicio, en el grupo popular de la Asamblea de Madrid no puede haber un solo diputado "limpio" y además "no vale" con poner un "sustituto" a Cifuentes, porque el de Madrid no es un "problema de nombres sino de recuperar la ejemplaridad y el buen nombre de un gobierno para atender las urgencias sociales".

Para resolver esa situación Sánchez cree que se necesitan "enormes dosis de generosidad" y de "responsabilidad" de los partidos políticos.

Ha recordado también que la investidura del socialista Ángel Gabilondo, a quien se ha referido como un candidato "respetado" y "querido" en Madrid, requeriría solo del apoyo de un diputado de Cs.