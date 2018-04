El PSOE pide el escaño de Cifuentes y avisa a Ciudadanos de que sostener al PP en Madrid es "legitimar" su corrupción

26/04/2018 - 15:02

Reclaman a los 'naranjas' que permitan la elección de Gabilondo comprometiendo una abstención

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE cree necesario que la dimitida presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes renuncie a su escaño en la Asamblea de Madrid y ha avisado a Ciudadanos de que si apoya la investidura de otro candidato del PP estará legitimando los reiterados escándalos de corrupción que afectan a los 'populares' en Madrid.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha insistido en solicitar a Ciudadanos que, por lo menos, se comprometa a permitir una investidura del socialista Angel Gabilondo absteniéndose en la votación.

Para ser designado formalmente candidato a la investidura, sería necesario que la presidenta de la Asamblea madrileña le nombrara candidato, algo que sólo sucedería si, tras consultar con los partidos, concluye que es el aspirante con más apoyos.

El 'número tres' del PSOE ha subrayado que Gabilondo es, hoy por hoy, el único aspirante confirmado a presidir la Comunidad de Madrid. Cuenta además con 64 apoyos del PSOE y Unidos Podemos frente a los 48 que tiene en este momento un candidato del PP al que todavía "se busca", dado que Ciudadanos sólo se ha comprometido a apoyar a un candidato 'popular' "limpio".

CIUDADANOS PIDE A LOS MADRILEÑOS RESPIRAR AIRE SUCIO

Ábalos ha criticado que Ciudadanos esté priorizando sus "expectativas electorales" a los intereses de los madrileños, a quienes está pidiendo que aguanten un año más la "suciedad" que se respira en el Gobierno madrileño y esperen hasta las elecciones autonómicas de 2019 para tener un proyecto "limpio".

El 'número tres' del PSOE está convencido de que si Albert Rivera se niega siquiera a hablar con el secretario general socialista, Pedro Sánchez, de una eventual investidura de Ciudadanos es porque no puede admitir que el motivo de su 'no' a Gabilondo reside en su deseo de no perder posiciones de cara a las próximas autonómicas, al considerar que haciendo presidente a Gabilondo beneficiaría las expectativas electorales del socialista.

Y ese cálculo electoral, incide Ábalos, casa mal con la bandera de la regeneración democrática que ha blandido siempre Ciudadanos, al que también ha afeado que pretenda colgarse la "medalla" de haber provocado la dimisión de Cifuentes.

El cese de Cifuentes nunca se habría producido, sostiene el dirigente socialista, sin la moción de censura que presentaron los socialistas, que fijaba una fecha límite para decidir sobre el futuro de la presidenta, mientras que Ciudadanos la única propuesta que hizo fue la creación de una comisión de investigación sobre el máster fraudulento de la presidenta.

Y aunque Ciudadanos, socio de investidura de Cifuentes, intenta no ser arrastrado por el escándalo de la presidenta, Ábalos les ha advertido de que está quedando en evidencia su incoherencia, porque al mismo tiempo que apoyan los Presupuestos Generales del Estado del PP le afean a este partido sus niveles insoportables de corrupción. "Es una relación sadomasoquista", ha zanjado.