Diputadas de Podemos y ediles de Ahora Madrid muestran su rabia por sentencia

Madrid, 26 abr (EFE).- Diputadas de Podemos han mostrado hoy su "rabia" en redes sociales por la sentencia contra los cinco miembros de La Manada, que consideran que refleja la discriminación de la justicia hacia las mujeres.

También concejales del Gobierno municipal de Ahora Madrid han criticado el fallo de la Audiencia de navarra, que ha condenado a nueve años de prisión a cada uno de los miembros de La Manada por abuso sexual con prevalimiento de una chica en los sanfermines de 2016, y no por violación.

"Decepción y rabia tras escuchar la sentencia de la manada. La cultura de la violación ha impregnado todo el proceso mediático y judicial", ha escrito en su cuenta de Twitter la delegada de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer.

Ediles de Ahora Madrid han hecho un llamamiento a través de las redes para que acuda a la concentración de esta tarde frente al Ministerio de Justicia convocada por colectivos feministas en protesta contra la sentencia para expresar su apoyo y solidaridad a la víctima.

"La justicia nos discrimina sistemáticamente y sustenta la cultura de la violación. Para denunciar la impunidad machista, hoy tenemos cita frente al Ministerio de Justicia", ha indicado la concejal del Consistorio madrileño, Rommy Arce.

La diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid Clara Serra ha criticado la decisión de los jueces que han sentenciado que "no hubo ni intimidación ni violencia", pese al juicio del tribunal que consideraba que las grabaciones a la víctima por los miembros de La Manada "evidencian que la víctima estaba atemorizada y daba gritos de dolor".

"Hoy vamos a llenar las calles de rabia feminista", ha recalcado en su cuenta de Twitter la parlamentaria.

La también diputada de la formación morada en la Asamblea Isabel Serra ha remarcado que "una vez más desde el poder nos dicen que esta sociedad no es la nuestra, que nuestra voz no vale lo mismo que la del resto, que no están dispuestos a darnos credibilidad".

"Por eso esta tarde salimos a decir 'Yo sí te creo' contra la Justicia patriarcal", ha señalado.

La cuenta de Twitter del Ayuntamiento de Madrid también ha reaccionado a la sentencia contra La Manada, con el hastag #Culturadelaviolacion y dos fotos en las que explica que "la violencia sexual está normalizada" y que en España la mayoría de las agresiones sexuales "no se denuncia".