La Comunidad cierra la puerta a anular la venta de viviendas de la EMVS

Madrid, 26 abr (EFE).- La primera teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha anunciado hoy que la Comunidad de Madrid ha emitido un dictamen negativo a su expediente para revertir la venta de 1.800 viviendas públicas a fondos de inversión, con lo que se cierra la posibilidad de anular el proceso impulsado por el gobierno del PP.

En declaraciones a los periodistas antes de iniciarse el homenaje al primer alcalde de la democracia, Enrique Tierno Galván, en el salón de Plenos de plaza de la Villa, Marta Higueras ha dicho que ha recibido el dictamen esta misma mañana y en él la Comunidad le indica que debe "cerrar el expediente".

"No niegan que pueda haber irregularidades penales o contables pero niegan la posibilidad de anular la venta y además es un dictamen que no tiene posibilidad de recurso, por lo tanto ese proceso de reversión de la venta no es posible. La Comunidad de Madrid acaba de cerrar esa puerta", ha expuesto la también delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

El Ayuntamiento de la capital pidió en febrero el informe preceptivo de la Comunidad para revertir esa venta de 18 promociones de vivienda pública a fondos de inversión, que siguen siendo los dueños y que en muchos de los casos han subido a los inquilinos el precio del alquiler.

La Junta de Gobierno de Madrid inició el procedimiento para declarar la nulidad en septiembre del año pasado, un año después de anunciar la medida con que se pretendía dar marcha atrás a la venta de viviendas públicas.

En la rueda de prensa de septiembre del año pasado donde informó de que se iniciaba el expediente para pedir la nulidad, Higueras dijo que si el informe de la Comunidad es favorable, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid se enfrentaría a un proceso "seguramente largo y judicializado" para acometerla.

"Es evidente que hoy en día no se puede revertir el proceso", dijo entonces la delegada, que expuso que muchos de esos pisos ya se han venido a terceros y además los fondos que compraron ese patrimonio se verían "perjudicados por una actuación negligente del Ayuntamiento" y "lo lógico" sería que pidiesen una compensación económica.