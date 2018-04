Villacís dice que no teme al talento y que buscará ganar primarias en Madrid

Madrid, 26 abr (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado hoy que se presentará a las primarias para ser candidata en 2019 y, preguntada sobre si en la capital española podría haber una apuesta como la de de Manuel Valls en Barcelona, ha dicho que no teme al "talento".

En Los desayunos de Televisión Española ha asegurado que se presentará a las primarias de Ciudadanos para disputar la Alcaldía y ha defendido que su equipo tiene "un proyecto espectacular para la ciudad de Madrid".

Sobre un posible fichaje, como el que Albert Rivera podría hacer con el exprimer ministro francés Manuel Valls como candidato a la Alcaldía de Barcelona, Villacís ha explicado que en esta vida "tener miedo al talento" no aporta "nada".

La dirigente de Ciudadanos ha valorado la incorporación de personas como Valls, del que ha destacado su "resistencia al nacionalismo" y ha dicho que es muy "interesante" para Ciudadanos, por lo que la concejal madrileña estaría "encantada" de tenerle como "compañero".

Sobre la posibilidad de que el político francés pudiese no someterse a las primarias ha asegurado que prefiere no meterse porque no sabe en qué punto están las negociaciones entre Albert Rivera y Valls, aunque posteriormente ha añadido que Ciudadanos no exonera "graciosamente" de estos procesos.