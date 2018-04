Manuel Cobo se remite a las declaraciones de los exmiembros del consejo de administración del Canal de Isabel II

26/04/2018 - 19:51

Manuel Cobo, ex consejero de Presidencia de Madrid con Alberto Ruiz Galladón, se ha remitido este jueves a las declaraciones de los antiguos miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II y a los técnicos que han comparecido ante los juzgados, después de que el juez le haya citado como investigado en el 'caso Lezo'.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Os remito a que veáis las comparecencias de las personas que han comparecido ante el juzgado y está claro todo", ha manifestado Cobo a Europa Press, poco después de conocer que tendrá que comparecer como imputado el 6 de junio por la supuesta compra irregular de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II. Un día después lo hará el exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.

Los antiguos miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II, entre ellos dos estrechos colaboradores de Gallardón, Pedro Calvo y Juan Bravo, estuvieron desfilando por la Audiencia Nacional a lo largo del mes de enero para explicar por qué aprobaron la compra de Inassa por un precio por encima de su valoración.

En concreto, aseguraron que no tenían indicios que les hiciera sospechar de irregularidad alguna de la adquisición. Es más, incluso apuntaron que la filial del Canal en Colombia tiene un valor en la actualidad de 200 millones de euros.

Tanto los principales directivos del Canal como el resto de miembros del entonces consejo de administración desvincularon de esta operación a Gallardón asegurando que no sólo no intermedió en su nombramiento en la empresa pública, sino que no tenía relación alguna con él.

Sin embargo, el juez ve evidente "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana", ya que se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal.

DICE QUE COMPARECERÁ CON TRANQUILIDAD

Cobo no ha querido hacer más declaraciones y ha vuelto a remitir a ver las declaraciones de los comparecientes que han pasado por el juzgado por este caso. Y ha aludido también a la de Cuatrecasas para ver "cómo se hacen algunos informes".

Dicho esto, el que fuera mano derecha de Gallardón durante su etapa como presidente de la Comunidad de Madrid ha señalado que acudirá "tranquilamente" a su comparecencia ante la Audiencia Nacional el próximo 6 de junio.

El 'ex número dos' de la Comunidad de Madrid ha admitido que es llamativo que él esté citado a declarar y no otros miembros del Ejecutivo autonómico, algo que ha achacado a que en aquel momento ejercía las labores de secretario del consejo de gobierno.