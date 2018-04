Garrido: Génova escogerá candidato pensando solo en lo mejor para madrileños

Madrid, 26 abr (EFE).- El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha afirmado hoy que la dirección nacional del PP elegirá el candidato a presidir la región en los doce meses que quedan de legislatura pensando solo en los intereses generales y en lo que sea mejor para los madrileños.

En rueda de prensa tras presidir un Consejo de Gobierno extraordinario tras asumir la Presidencia en funciones de la Comunidad, Garrido ha confiado en que Génova tome la decisión "sin precipitarse" y sopesando "todo", pero sin agotar los plazos legales, sino "cuanto antes", porque "no sería bueno prolongar" la situación de interinidad.

"No me hubiera gustado estar aquí hoy, por razones profesionales y personales", ha señalado.

Ha afirmado que acatará, "como siempre" lo que diga la dirección del PP, porque es un militante "disciplinado", y ha asegurado que mientras tanto asumirá la Presidencia en funciones "como todo lo que he hecho en mi vida, con responsabilidad".

Por eso ha reiterado varias veces que no importa su opinión -o la de cualquiera que no sea la dirección del PP- sobre quién debe ser candidato a la investidura para presidir la Comunidad, y ha insistido en que cuando habla con Génova "no hablamos de la candidatura".

"A mí eso no tienen por qué preguntármelo, yo soy un disciplinado militante del PP, la decisión la tienen que tomar ellos y yo lo acataré, como siempre he hecho", ha repetido, "sin poner ni un pero".

Con todo, ha recordado que "la gran ventaja" del PP es que es un partido "de proyecto, de muchas personas con mucha capacidad", y seguir adelante con sus políticas "no es algo que dependa de una persona".

"Los proyectos están también por encima de las personas, y vamos a seguir trabajando por este proyecto porque para eso nos han elegido los madrileños, eso no va a cambiar esté quien esté".

De ahí que haya mandado un mensaje de tranquilidad a los madrileños y les haya garantizado que el Gobierno va a seguir trabajando "como lo viene haciendo desde el primer día de legislatura" con los servicios públicos, el crecimiento económico y la creación de empleo como prioridades.

"Tenemos en marcha un ambicioso proyecto de bajada de impuestos que beneficia al conjunto de los madrileños, y que solo saldrá adelante si sigue gobernando el PP", ha señalado.

E igual que se seguirá cumpliendo el programa popular, ha seguido diciendo, se seguirá respetando el acuerdo de investidura con Cs, partido que espera que apoye al candidato popular a la investidura.

Garrido ha explicado que ayer llamó a los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea (no pudo contactar con la de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, aunque espera hablar con ella hoy) para ponerse a su disposición y transmitirles su deseo de que la situación de interinidad dure "lo menos posible".