Iglesias ve absolutamente escandaloso que fallo de La Manada no vea violencia

Madrid, 27 abr (EFE).- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ve "absolutamente escandaloso" que el tribunal que ha condenado a los cinco integrantes de La Manada no vea violencia e intimidación cuando los hechos probados de la propia sentencia muestran que sí se produjeron ambas cosas y la víctima, por tanto, fue violada.

En rueda de prensa en el Congreso, Iglesias ha señalado además que el voto particular del juez que quería la absolución de los acusados es "repugnante" y genera "alarma social".

Ha considerado "peligroso" que haya "señores que vistan toga y sean capaces de escribir cosas así" y ha apuntado que el voto particular "pasará a la historia de la ignominia del país".

Un día después de conocerse la sentencia por la que los cinco acusados han sido condenados por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por agresión sexual, al no apreciar violencia, Iglesias ha señalado que cualquier persona que no sea jurista puede entender que sí hubo en este caso violencia e intimidación.

Es "inexplicable, a la vista de los hechos probados" que narra la propia sentencia, que "no hubiera intimidación y que no hubiera violencia", ha dicho Iglesias, para quien dichos hechos deberían haber llevado a circunscribir lo ocurrido en "un tipo penal concreto" que es la violación.

"Cómo se puede afirmar que no hubo violencia e intimidación", ha insistido el líder de Podemos, para quien ha sido esa la cuestión que ha provocado una ola de indignación y protestas en toda España.

El debate, ha insistido, no es la dureza del Código Penal ni su revisión, sino que los componentes del tribunal no hayan entendido que lo ocurrido a la víctima -una joven madrileña- no sea violación.

Y ha añadido que una sentencia produce indignación cuando, como en este caso, hay "una distancia infinita" entre "lo que cualquier persona entiende por intimidación y violencia y lo que entienden los jueces".

Podemos espera que en las instancias judiciales superiores esta sentencia sea enmendada, como ha apuntado Iglesias e, independientemente de esto, el partido lleva meses preparando una propuesta legislativa relativa a la violencia sexual.

Así lo ha apuntado la diputada Gloria Elizo, quien ha señalado que en dicha propuesta no se habla de incrementar penas sino conceptos y tipos penales, y que aborda de forma más amplia la falta de consentimiento en este tipo de delitos mientras que hace también un "esfuerzo en pedagogía y formación", para abordar este asunto también desde la perspectiva de género.