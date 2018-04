La peñas sanfermineras manifiestan "rabia y estupor" por la sentencia

Pamplona, 27 abr (EFE).- Las peñas de Pamplona han mostrado hoy su "sorpresa, rabia y estupor" por la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Navarra que condena a La Manada por un delito de abuso sexual.

"Resulta incomprensible e insostenible que una agresión realizada por 5 hombres contra una joven, se sostenga que ocurrió sin intimidación y sin violencia alguna", afirman las peñas sanfermineras en un comunicado conjunto.

Añaden que "el entramado legislativo y jurídico se vuelve a mostrar como parte del andamiaje del sistema patriarcal y no responde a las expectativas de una sociedad que pide igualdad", por lo que advierten de que "difícilmente se conseguirá una sociedad igualitaria y libre de violencia machista si no se cambian sus leyes y quienes deben aplicarlas".

Tras apuntar que la sentencia es también "un jarro de agua fría" para el trabajo de los colectivos feministas, con los que las peñas colaboran para unas fiestas igualitarias y libres, un objetivo al que no van a renunciar, se suman a la manifestación convocada para mañana por estos grupos y apelan a la ciudadanía a dejar claro que Pamplona "no acepta esta sentencia".

Las peñas instan además a la sociedad a "no permitir y denunciar toda actitud, expresión o agresión sexista", porque "no callar, no reír y no permitir estas situaciones será la clave para erradicarlas".