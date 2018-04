La acaldesa de Badalona se somete a una cuestión de confianza para aprobar el presupuesto

Badalona (Barcelona), 27 abr (EFE).- La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, ha anunciado hoy que volverá a presentar la propuesta de presupuestos para 2018, que fue rechazada por la oposición en el pleno del pasado martes, esta vez en un pleno monográfico que estará ligado a una cuestión de confianza.

Previsiblemente, Sabater perderá esta votación ya que el PSC ha anunciado que no apoyará a la alcaldesa, aunque tras las elecciones municipales sí que votó a favor de su investidura.

El gobierno municipal aún no ha anunciado la fecha de este nuevo pleno, ya que consideran que son fechas difíciles, pues están muy cerca de la fiesta mayor de la ciudad; pero Sabater sí ha asegurado que volverán a presentar la misma propuesta, ya que "son unos buenos presupuestos" que "merecen una segunda oportunidad".

"La no aprobación de estos presupuestos es un castigo que perjudica al conjunto de la ciudad", ha destacado la alcaldesa, pues ha resaltado que suponen "un incremento del 4 % en los activos municipales", los cuales "no se pueden poner a disposición de la ciudadanía si no se aprueba el presupuesto".

La propuesta del gobierno municipal para las cuentas de 2018 del Ayuntamiento de Badalona fue tumbada en el pleno del pasado martes con los 14 votos en contra de PP, PSC y Ciutadans y previsiblemente esta votación se repetirá en la cuestión de confianza.

Sin embargo, estas tres formaciones deberían ponerse de acuerdo, en el plazo de un mes, para presentar un candidato alternativo a Sabater, o, en caso contrario, las cuentas quedan automáticamente aprobadas.

La alcaldesa se ha mostrado convencida de que "prevalecerá el interés por hacer lo mejor para la ciudadanía" y ha interpelado directamente a los socialistas, que en 2015 le dieron su apoyo para ser investida y de quienes ha asegurado que "su aportación a la gobernabilidad de la ciudad es importante y necesaria".

"Entiendo que para el PSC haya sido complejo gestionar el contexto político nacional en la ciudad. Entiendo perfectamente y soy muy consciente que tienen la necesidad de expresar su discrepancia, pero creo que estas discrepancias no han de perjudicar a la ciudad", ha destacado Sabater.

El concejal del PSC Àlex Pastor ha dejado claro hoy que en ese próximo pleno retirarán la confianza a Sabater, pues consideran que ha incumplido las dos condiciones impuestas por los socialistas en el pacto de investidura: la neutralidad institucional frente al proceso independentista y las políticas de izquierda efectivas.

"Deseamos que Guanyem Badalona en Comú -la formación política de la alcaldesa- reflexione sobre la falta de liderazgo social de Sabater, que prometió unir la ciudad y lo que ha hecho precisamente ha sido dividirla", ha asegurado el líder local de los socialistas.

Pastor ha resaltado que "el PSC está dispuesto a liderar una alternativa de gobierno, si se dan las condiciones", pero también ha señalado que la postura de los socialistas puede cambiar "si la alcaldesa cumple los pactos a los que se llegó para que fuera investida" en 2015.

Sabater, por su parte, ha apuntado a que "desde junio de 2015 gobernamos en minoría y la posibilidad de que la oposición articule una moción de censura siempre ha estado sobre la mesa y no ha pasado", por lo que confía en que la cuestión de confianza servirá para que los presupuestos se aprueben y no para cambiar de gobierno.

El gobierno municipal espera poder contar con el apoyo del PDeCAT, Units per Avançar y la concejala no adscrita, Conxita Botey, para el pleno de la cuestión de confianza, así como ya hicieron en el pleno del pasado martes, donde la oposición tumbó los presupuestos del Ayuntamiento de Badalona para 2018. EFE

1011730