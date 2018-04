Errejón: La encuesta de Metroscopia nace vieja; hay tiempo para trabajar

Madrid, 27 abr (EFE).- El aspirante de Podemos a encabezar la lista de su formación a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha dicho hoy que la encuesta de Metroscopia publicada hoy por el País que pronostica un descenso de 27 a 23 diputados "ha nacido vieja" y además, ha dicho, "hay tiempo para trabajar" hasta las elecciones.

En declaraciones a los periodistas, Íñigo Errejón se ha referido así al sondeo, que da como triunfador en los comicios a Cs con 48 escaños (frente los 17 actuales), por delante del PSOE (33 escaños de los 37 actuales), PP (que se desploma a 25 escaños de los 48 que tiene hoy) y Podemos (que se queda con 23 sillones, frente a los 27 que ahora mantiene).

"Es una encuesta que ha nacido vieja, que incluso refleja a Cifuentes como candidata del PP", ha dicho en referencia a la dimisión el miércoles de la expresidenta regional Cristina Cifuentes.

No obstante, Errejón ha dicho que "lo más importante no es cómo vamos a llegar dentro de un año" sino si en dos semanas los partidos con representación en la Asamblea van a ser capaces de "aupar la regeneración", en referencia a la petición a Cs de que permita que el próximo presidente no sea también del PP.