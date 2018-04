Errejón pide que el "clamor de toda España" contra la sentencia de 'la Manada' llegue "a las leyes y las instituciones"

27/04/2018 - 15:59

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos y precandidato de este partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, se ha comprometido este viernes a trabajar para que el "clamor de toda España" contra el fallo judicial sobre 'la Manada" llegue "a las leyes y las instituciones".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Ayer a todas los ciudadanos de España se nos heló la sangre por una sentencia aberrante. El pasado 8 de marzo el movimiento feminista español colocó a nuestro país en el siglo XXI. Ayer una sentencia aberrante lo intentó devolver al siglo XIX. Pero no es el país en el que queremos vivir ni en el que vive la mayoría de los españoles. Ayer escuchamos y nos dimos cuenta que hay un clamor popular en España, que la sentencia de ayer fue una verdadera vergüenza y ese clamor popular tiene que llegar a las instituciones y a las leyes", ha añadido.

Tras la reunión mantenido por su candidatura a las primarias para elegir la lista de Podemos a las elecciones autonómicas de 2019, Errejón ha explicado que mientras ayer tres jueces tenían la posibilidad de condenar a unos violadores pero en su lugar "condenaron a las mujeres de este país a tener que vivir, caminar por la calle o llevar sus días y noches con inseguridad".

"Nosotros no nos resignamos, no lo entendemos, pero tampoco lo entienden la Fiscalía de Navarra, como esperamos que no lo entienda el Tribunal Supremo, como no lo entienden muchos jueces del país; una sentencia que describe exactamente lo que es la intimidación y lo que es el terror después no concluya que haya violación", ha agregado.

El congresista ha aclarado que respeta la acción de la Justicia, pero hoy hay muchos profesionales de la Justicia, empezando por la Fiscalía de Navarra, "que dicen que después de describir lo que es la intimidación y el terror no se puede retroceder y decir que las mujeres tienen que elegir entre su seguridad y exponerse a la muerte o exponerse a que no las crean".

"Nosotros sí que creemos a las víctimas, a quienes denunciar que en nuestro país tenemos que dar más pasos. El último 8 de marzo mostró claramente que el país es feminista. Ahora hace falta que ese clamor llegue a las instituciones y a las leyes, y nos comprometemos a trabajar al respecto. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en propuestas contra la violencia machista y sexual contra las mujeres", ha manifestado.

Entre esas medidas, Errejón considera que hace falta formación específica para jueces y fiscales en violencia de género y que hacen falta muchos recursos, "y que un pacto contra la violencia machista se queda en nada si no tiene recursos suficientes". "Y en ese sentido los últimos presupuestos reducen y mantienen la congelación contra esta lacra. Esto es un tema de Estado, que debemos tomar como la primera prioridad nacional", ha apuntado.

El diputado nacional asegura que incluso con las leyes vigentes había margen para una sentencia "más humana, que se hiciera cargo del dolor y clamor de la sociedad española", aunque ha apostillado que las leyes vigentes "dejan un resquicio" y él no quiere que haya "ningún lugar a dudas".

"Todo el mundo presume, da por hecho que lo que ayer se juzgó es una violación y eso dice la sentencia, que describe el terror y la intimidación de una mujer sometida a cinco hombres, que con la violencia y amenaza de violencia abusan sexualmente de ellas. Si hay alguna duda, hay que cambiar la Ley. Y hay que determinar en la Ley que una violación es una violación y que la carga de la culpa no recaiga sobre la mujer siempre, sino sobre los agresores", ha añadido.

Preguntado por el voto particular de un juez que absolvía a los miembros de 'la Manada', Errejón cree que "se le tenía que caer la cara de vergüenza, es absolutamente aberrante". "A mí me dejó cuando lo leí la sangre helada, se clasifica por sí solo. Es absolutamente vergonzoso. Lo de ese señor es la Edad Media", ha reiterado.

En general, para el aspirante a presidente regional toda la sentencia le parece "incomprensible". "No lo entiendo y no lo entiende la mayoría del país, que está indignada. Ha sido una indignación transversal. Aunque no he visto a Cs y el PP, gente de todos los colores y mucha de su gente están indignada y les parece aberrante la sentencia. No quiero vivir en un país en el que a una mujer le agreden sexualmente cinco animales en un portal y después hay alguien que luego dice que es culpa suya o que presupone que estaba disfrutando. Pero este no es nuestro país", ha concluido.