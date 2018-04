Mata responde a Belmonte: "PSPV no puede ofrecer a nadie ir en listas porque las hace una comisión y tenemos primarias"

27/04/2018 - 16:53

El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manuel Mata, ha indicado este viernes, preguntado por si esta formación ha ofrecido a la edil no adscrita y ex de Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante, Nerea Belmonte, ir en sus listas electorales, que el partido "no puede ofrecer a nadie ir en listas porque las hace una comisión" y además celebra "primarias" para elegir "a los cabezas" de cada candidatura.

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El también portavoz socialista en las Corts Valencianes se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer el informe emitido por el PSPV sobre su financiación.

"El PSPV no puede ofrecer a nadie ir en listas, entre otras cosas, porque las hace una comisión de listas y tenemos primarias para los cabezas", ha respondido Manuel Mata. "Nosotros no podemos proponerle a nadie que vaya en una lista. No podemos hacer eso", ha insistido.

Por otro lado, preguntado por el sueldo que dice Belmonte que se le ofreció para que respaldara a la candidata socialista a la Alcaldía de Alicante, Eva Montesinos, en el pleno de investidura de la semana pasada, el responsable socialista ha comentado que la concejala no adscrita está, "desde que fue expulsada de Guanyar Alacant, diciendo que ella tiene derecho a tener la aportación que tienen todos los concejales para llevar a cabo su tarea política".

"Eso no es una revelación inesperada. Es la reivindicación que ella hacía y que creo que le parece bien a mucha gente", ha apuntado Mata. "En las conversaciones que hubo, al principio, públicas y notorias, siempre Nerea Belmonte lo que decía, no lo reveló ayer, es que quería ser como los demás concejales y tener un salario", ha agregado.

En este sentido, el representante del PSPV ha indicado que "el secretario del Ayuntamiento ha emitido un informe diciendo que Nerea Belmonte tenía derecho a eso" y que hay "una reciente sentencia del Tribunal Constitucional decía que tenía derecho a eso".

Tras ello, Manuel Mata ha considerado que "había una coincidencia entre Ciudadanos, entre Compromís y entre el PSPV, dada la sentencia del Tribunal Constitucional y lo que decía el secretario", para atender ese derecho. No obstante, ha matizado que para hacerlo efectivo "había que modificar el Reglamento de Orgánico Municipal".

"NO SE LE OFRECÍA NINGUNA CANTIDAD"

Preguntado por la cantidad que la edil decía que se le había propuesto como sueldo, Mata ha respondido que "no se le ofrecía ninguna cantidad".

"Ella decía: quiero cobrar del Ayuntamiento de Alicante como todos los concejales porque lo dice el secretario y lo dice el Tribunal Constitucional. Entonces, PSPV, Cs y Compromís decían que es de justicia" y que "ya se tramitará", ha expuesto, al tiempo que ha subrayado que "no es que nadie le dé un sueldo".