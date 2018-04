Un juzgado investiga la falsedad del máster de Cifuentes e imputa al director del máster

Madrid, 27 abr (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha abierto diligencias para investigar un presunto delito de falsedad documental en el máster de la expresidenta Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos y ha citado a declarar como investigado al exdirector del Instituto de Derecho Público.

Fuentes jurídicas han informado de que la magistrada ha citado a Enrique Álvarez Conde el próximo día 6 de junio a las 9:30 horas tras admitir a trámite la querella por un delito de falsedad documental presentada por Ángela Figueruelo, una de las profesoras cuya firma supuestamente habría sido falsificada en un acta.

La juez ha añadido a esta investigación la que llevaba a cabo la Fiscalía de Móstoles tras las denuncias presentadas por asociaciones de alumnos y la propia universidad.

Álvarez Conde, cesado como director de este instituto tras el escándalo del máster, tendrá que presentar los originales de las actas del 24 de mayo de 2012, cuando se habrían convalidado tres asignaturas a Cifuentes y a otros alumnos.

Tras conocer la noticia, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado en declaraciones a Efe que ve "probable" que también la expresidenta acabe investigada en este caso como presunta "beneficiaria" de esta "trama delictiva".

Dos días después de su dimisión, Cifuentes no ha revelado aún si se mantendrá o no como diputada autonómica, algo que decidirá "en los próximos días", según ha asegurado el presidente en funciones, Ángel Garrido, que hoy ha mantenido una reunión con el grupo parlamentario del PP a la que no ha acudido la expresidenta.

"Esto ha sido un golpe", ha reconocido Garrido sobre la marcha de Cifuentes, con quien ha hablado "permanentemente" estos días.

Respecto al candidato al debate de investidura, Garrido ha reiterado que es la dirección nacional la que debe decidir quién será y ha añadido que "todos y cada uno de los 48 diputados que están en el PP son candidatos limpios".

En Génova, la dirección nacional del PP admite su preocupación por las consecuencias que puede tener que Cifuentes mantenga el acta y cree que eso le puede hacer mucho daño al partido en la región mientras que piensa ya en una gestora que lleve las riendas de la organización en Madrid.

Esta misma mañana la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que la disponibilidad de Cifuentes para dejar la Presidencia regional del PP es "absoluta".

Tras la polémica, un sondeo de Metroscopia para El País asegura que Ciudadanos sería el vencedor de las elecciones si se celebrasen hoy con 48 escaños frente a los 17 actuales, mientras que el PP perdería más de 20 asientos, al pasar de 48 a 25 escaños y sería tercera fuerza.

También perderían apoyos tanto el PSOE, que quedaría como segunda fuerza, como Podemos, al pasar los socialistas de 37 a 33 escaños y dejarse la formación morada cuatro diputados, de 27 a 23.

Mientras que Garrido ha estimado que recuperarán la confianza de los madrileños, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional, Ignacio Aguado, ha dicho que su partido no piensa "mucho en facturas electorales" ya que queda un año para las elecciones autonómicas y en política "las circunstancias son muy cambiantes".

A la formación naranja han vuelto a apelar hoy tanto el candidato del PSOE-M a la investidura, Ángel Gabilondo, como Podemos. "Basta con que se abstengan", ha recordado el socialista, para quién la dimisión de Cifuentes "no es suficiente".

"En el PP no hay uno bueno", ha espetado el aspirante a liderar la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid en 2019, Íñigo Errejón, quien defiende un acuerdo de renovación democrática "por encima de colores y siglas".

También el exconsejero madrileño Francisco Granados ha querido hoy opinar sobre el actual momento que vive la política madrileña. "Si buscas venganza, cava dos fosas", ha señalado respecto a la dimisión de Cifuentes el exdirigente del PP, que cree que la situación obedece a cuestiones personales y no a 'fuego amigo'.