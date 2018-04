Opositores venezolanos se manifiestan contra las elecciones y la crisis social

Caracas, 27 abr (EFE).- Los opositores venezolanos se concentran hoy en varios puntos de Caracas y otros estados del país para protestar contra la crisis económica, social y en rechazo a las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que consideran un fraude, atendiendo a la convocatoria del Frente Amplio Venezuela Libre.

Los educadores, estudiantes, sindicalistas, enfermos y otros sectores de la sociedad civil se han reunido en grupos de decenas de personas en algunas zonas de Caracas para protestar por los fallos en el servicio de agua, de electricidad, de gas, de transporte y por la falta de alimentos y medicinas, constató Efe.

Una de las protestas en la capital venezolana fue liderada por el diputado opositor Miguel Pizarro quien pidió a la empresa estatal Hidrocapital la restitución del servicio de agua para el barrio de Petare, la favela más grande de Latinoamérica.

Pizarro, que se encontraba acompañado de unas 30 personas, indicó a los periodistas que uno de los colegios del barrio no tiene agua desde hace un mes y que hay sectores que "pasan hasta tres meses" sin el servicio.

La falta de agua también fue el motivo de una protesta de un pequeño grupo de habitantes de la Urbanización Horizonte, en el este de Caracas.

Entretanto, en el Paraíso, en el oeste de la capital venezolana los educadores se manifestaron frente a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) por la baja de los salarios y para "salvar la democracia".

"Antes se hablaba de la deserción escolar, ahora se está hablando de la deserción del educador, o sea, un educador que no puede ir a sus labores pedagógicas porque no tiene en el bolsillo cómo pagar su transporte" porque, añadió, "hay gran porcentaje de ellos que aún el Ministerio de Educación y el gobierno no les paga la quincena", dijo a los periodistas la educadora, Raquel Figueroa.

Los focos de protestas se repiten en otros sectores de Caracas como La Candelaria, Baruta o San Bernardino, frente al hospital de niños de referencia del país, el J.M de Los Ríos.

En Táchira, estado fronterizo con Colombia, ubicado en el oeste de Venezuela, un grupo, que aseguró ser parte del Frente Amplio, se manifestó en las cercanías de la estatal empresa Corpoelec por los fallos de electricidad.

"Hace más de dos semanas el ministro Motta Domínguez anunció que el racionamiento eléctrico había acabado, hoy hasta el día de ayer hemos recibido denuncias de distintos sectores, ha habido apagones por más de 8 veces al día", dijo el diputado Sergio Vergara, que se encontraba en la manifestación, al canal en línea VPI.

La principal alianza de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que forma parte del Frente, señaló en su cuenta de Twitter que algunos sectores del estado Miranda (centro) y Monagas (este) también se realizan pequeñas protestas.

También se ha informado de protestas en Maracaibo, capital del estado Zulia, en el occidente del país y también fronterizo con Colombia.

Se espera que a lo largo del día se registren más protestas en otros sectores, dijo a periodistas el disidente del chavismo Nicmer Evans, que forma parte del Frente.