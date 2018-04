Maroto (PP) rechaza que PSOE lidere en la Comunidad de Madrid "un proyecto basado en la presión al otro y el no es no"

29/04/2018 - 14:07

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha afirmado que "no se puede construir un proyecto basado siempre en la presión al otro y en el 'no es no", tras ser preguntado por la posibilidad de que el PSOE lidere en la Comunidad de Madrid un Ejecutivo si prospera una moción de censura con Ángel Gabilondo como candidato.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en la sede del PP, Maroto ha rechazado la intención de los socialistas de optar a la Presidencia tras la renuncia de Cristina Cifuentes, así como el llamamiento que ha lanzado el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a Ciudadanos para que no bloquee el cambio de gobierno.

"Construir en contra no aporta, es mucho mejor pactar entre diferentes para construir un proyecto común", ha defendido Maroto, que ha destacado que los partidos "que solo saben decir 'no' se han quedado fuera" del acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

Ese pacto entre el PP, Ciudadanos, el PNC y CC, según ha explicado, "es bueno" para España. Entre otras cosas, porque el Gobierno "ha recogido el guante" de las recientes movilizaciones de los pensionistas y las pensiones subirán de acuerdo con el IPC en 2018 y 2019.

"Los ciudadanos piden que haya políticos que sepan escuchar a la calle", ha apuntado el dirigente del PP, que ha recalcado que su partido es "sensible" a haber entendido que a los jubilados "solo se les puede decir 'gracias' y devolverles el esfuerzo" subiendo y garantizando las pensiones.

Por otro lado, Maroto ha hecho hincapié en el "hartazgo generalizado" de los catalanes que llevan "demasiado tiempo sin un Gobierno". Asimismo, ha recalcado que si en la actualidad Carles Puigdemont no es presidente de la Generalitat es gracias a los resultados de los recursos presentado por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional, "no por sus palabras u opiniones". A su juicio, esto demuestra que "la vía de los hechos es más eficaz que la vía de las palabras y ocurrencias".

Por último, el diputado 'popular' ha manifestado que desde el PP "no va a haber nunca una contrapartida a ningún movimiento de ETA" y "mucho menos" después de que pidiera perdón "sólo a alguien que pasase cerca de una bomba cuando asesinaban a un guardia civil". "Eso es indignante", ha añadido. Además, ha puntualizado que "los presos vascos solo le importan a los presos vascos y a su entorno, ni siquiera a una mayoría en el País Vasco ni España".