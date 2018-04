Sánchez pide a Rivera la abstención para que Gabilondo sea el presidente "digno y decente que necesita Madrid"

29/04/2018 - 15:06

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, la abstención para que Ángel Gabilondo sea el presidente "digno y decente que necesita la Comunidad de Madrid". "No le pedimos ni el voto a favor a Rivera, con la abstención nos vale", ha dicho.

MURCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado este domingo Sánchez durante un acto del PSOE en la localidad murciana de Molina de Segura, donde ha destacado que asumió su responsabilidad al dimitir como secretario general y como diputado al negarse a investir a Rajoy como presidente del Gobierno.

"Hay otros que cuando tienen que escoger entre limpieza o más PP les tiembla el pulso y acaban escogiendo más PP, aquí en Murcia y en Madrid", ha señalado el socialista en referencia al líder de la formación naranja, al tiempo que ha asegurado que la corrupción del PP "no tiene ni medida ni obedece tampoco a fronteras".

Además, Pedro Sánchez ha hecho hincapié en el compromiso de su partido para derogar la reforma laboral que aprobó el PP "en contra de los sindicatos y del PSOE". En este sentido, ha añadido que con esta reforma "no se da seguridad" y ha recordado que el 90% de los contratos firmados en 2017 "fueron temporales".

Por ello, el socialista ha apostado por un "cambio seguro" que abra las esperanzas de mucha gente que "ve el futuro con temor" y porque las instituciones públicas reduzcan los riesgos.

LA "DICTADURA" DEL 0,25% NO HA SIDO LEVANTADA POR EL PP

Respecto a las pensiones, Sánchez ha criticado que para el PP su horizonte es la "dictadura" del 0,25%, que "no ha sido levantada". Asimismo, ha dicho que la portavoz del PP, Celia Villalobos, que "saltó a la fama por jugar al Tetris en el Congreso", no se va a querer jubilar porque, en su opinión, "va a querer seguir viviendo de esto toda la vida".

"Han firmado un convenio con el PNV para aprobar los Presupuestos Generales y donde dijo digo ahora dice diego el señor Rajoy. No había recursos económicos para poder mejorar las jubilaciones conforme al IPC y ahora resulta que sí los hay", ha indicado el socialista, al tiempo que ha subrayado que las pensiones "no se pueden mercantilizar" por "son un derecho y no un problema".

Para el secretario general del PSOE, el Gobierno está dibujando una sociedad "más precaria" y "más desigual", alejando al país de la media europea en educación, sanidad o dependencia. Así, ha apostado por "poner en pie" un nuevo contrato social que tenga que ver con la regeneración, el empleo y el Estado de bienestar.

Por otro lado, Sánchez ha asegurado que el Gobierno no hace políticas de agua, sino con el agua "para confrontar territorios" y ha defendido que con un presidente socialista "a Murcia no le va a faltar agua".

En este sentido, el socialista ha defendido que la gestión del agua tiene que ser pública para "que no haya las corrupciones que está habiendo" y ha tendido la mano al Gobierno para llegar a un acuerdo que de "estabilidad y seguridad" a los territorios que necesitan de la provisión de agua para su desarrollo económico y social.