Millo, a Puigdemont: "Haga un último servicio a Cataluña y deje de bloquear"

Barcelona, 30 abr (EFE).- El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha enviado un "mensaje" a Carles Puigdemont y le ha instado a "hacer un último servicio a Cataluña, dejar de mantener bloqueada la situación y secuestrado el conjunto de la ciudadanía" y permitir investir a un president "comprometido con la legalidad".

En declaraciones a Efe, Millo ha opinado que "todas las voces que escuchamos actualmente en Cataluña reclaman el restablecimiento de la normalidad institucional democrática", a través de "un nuevo presidente o presidenta que cumpla con la legalidad y un nuevo Govern que se comprometa con el cumplimiento de la ley".

"Eso es lo que necesita Cataluña, España y el conjunto de la ciudadanía -ha apuntado el dirigente-. No tiene ningún sentido mantener bloqueada la situación como ha venido haciendo Puigdemont".

Por ello, ha considerado que al expresidente catalán y líder de JxCat "hay que pedirle un último servicio a Cataluña": "Que deje de mantener bloqueada la situación y secuestrado al conjunto de la ciudadanía. Si puede, que haga un último servicio a Cataluña al menos facilitando el retorno a la normalidad y la legalidad".

Millo ha aconsejado así a Puigdemont que "escuche no tan solo a esa mayoría de catalanes que no han apostado nunca por el proceso independentista y quieren ya recuperar la normalidad institucional, sino que escuche también a una parte importante de los que siempre le han apoyado y que hoy están diciendo públicamente que lo que necesita Cataluña es un Govern constitucional y estatutario".

"Le enviaría ese mensaje: tiene la oportunidad de pensar que Cataluña no son tan solo los 2,2 millones que votaron a las opciones independentistas. Cataluña son 7,5 millones de personas y hay una mayoría de catalanes que votaron otras opciones. Por lo tanto, que haga lo posible para dejar de bloquear una salida", ha recalcado.

El delegado del Gobierno se ha reafirmado como "un defensor del diálogo como instrumento para dirimir las diferencias de criterio político" y, de hecho, ha defendido que hizo "todo lo posible" en la etapa de gobierno de Puigdemont para evitar la "colisión", pero constató que "al otro lado de la mesa no había una verdadera voluntad de diálogo, no existía, no era sincera".

Aún así, él continúa creyendo que "el diálogo es el instrumento", si bien ha advertido de que "no se podrá restablecer hasta que haya un nuevo Govern y un nuevo presidente que se comprometan con el cumplimiento de la legalidad vigente".

Sobre la posibilidad de una repetición electoral en Cataluña, Millo se ha mostrado escéptico: "No he escuchado a nadie, a nadie, decir que aquello que le conviene a los catalanes son unas elecciones. Y si alguien lo piensa, que lo diga públicamente".

"La pregunta es: ¿hay alguien a quien en estos momentos le conviene más unas elecciones que el retorno a la normalidad institucional? Posiblemente sí. Pero si esta persona debe decidir lo que no le conviene a nadie, quiere decir que el conjunto de catalanes son rehenes de esta persona, que los está secuestrando. Y hablo evidentemente del anterior presidente, el que está fuera", ha sentenciado, en alusión a Puigdemont.