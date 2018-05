Más de 75.000 niños de 10 a 14 años fuman a diario en España

En España, hay más fumadores que en China. Y eso que todos los chinos son fumadores.



La ley antitabaco actual es muy permisiva.



Los fabricantes de tabaco deberían ser condenados por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué no se cierran todas las fábricas del mundo?



Está más que comprobado que de nada sirve subir los impuestos del tabaco. Los pu-tos fumadores siguen fumando. La nicotina es muy adictiva.



Aquellos niños y adolescentes que no se relacionan con nadie, que siempre están estudiando, que no tienen ni un solo amigo... Es decir, lo que fueron mi niñez y mi juventud. Jamás fui a una discoteca. Estos chavales solitarios como yo jamás probarán las drogas. Yo, por eso, jamás he probado ni una gota de champán en una boda. En cambio, si tienen "amigos" (sic), se acostumbran a probar el tabaco y el alcohol mucho antes de cumplir los 18 años. Porque, en una pandilla de "amigos" (sic) (léase "malas compañías"), tienes que demostrar que eres un "hombre" empezando a beber cerveza y a fumar tabaco y porros. Y si no lo haces, eres un "pringa'o", un "margina'o" o como te quieran denominar tus "amigos" a modo de burla.



Tampoco se trata de dar a tu hijo bollería industrial para que meriende a su gusto.



A los chavales hay que educarlos en una vida sana y cristiana. Hay que decirles que deben comer ensaladas, legumbres, frutas y verduras. Que deben andar e ir en bicicleta. Algo de deporte, por lo menos.



No obligues a tu hijo a que juegue a fútbol, a baloncesto o a tenis. A mí nunca me han gustado los deportes que se juegan con una pelota. Para mí, es mucho más interesante ir en bicicleta. Es genial. Te desplazas de un sitio a otro, contemplas paisajes y -encima- quemas calorías.



¿Y todos los fumadores pasivos que han muerto por culpa de los fumadores activos? ¡Es una desgracia!



También es una desgracia tener que morir prematuramente por culpa de la contaminación del aire. Sobre todo, en Madrid y en Barcelona. Lo normal es no tener coche. Todo el mundo debería desplazarse en bicicleta o a pie.